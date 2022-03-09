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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Киев сорвал операцию по эвакуации мирных жителей
Киев сорвал операцию по эвакуации мирных жителей - РИА Новости, 09.03.2022
Киев сорвал операцию по эвакуации мирных жителей
Украинские власти сорвали детально продуманную операцию по открытию гуманитарных коридоров и эвакуации мирных жителей и иностранцев, заявил начальник... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T19:07
2022-03-09T20:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинские власти сорвали детально продуманную операцию по открытию гуманитарных коридоров и эвакуации мирных жителей и иностранцев, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он подчеркнул, что простые люди сейчас переживают гуманитарную катастрофу, а ситуация по всей Украине стремительно ухудшается.Мизинцев подчеркнул, что украинские власти ни в одном населенном пункте не оповестили жителей о возможности эвакуироваться.При этом утверждения Киева, что желающих выехать по гуманитарным коридорам в Россию просто нет, генерал-полковник назвал "ложью и откровенной провокацией".Он уточнил, что за сутки в базу данных внесли еще 48 543 обращения от мирных граждан и иностранцев с просьбами об эвакуации в Россию, сейчас в ней уже почти 2,6 миллиона человек.Кроме того, украинские власти позволили националистам применять оружие против тех, кто пытается выехать в Россию, подчеркнул начальник НЦУО. Радикалы также угрожают убивать их родственников, оставшихся на Украине.По словам Мизинцева, на автодороге Сумы — Грайворон установили два блокпоста территориальной обороны, чтобы помешать выходу беженцев. Личный состав там находится в гражданской одежде, но вооружен стрелковым оружием и коктейлями Молотова.По его словам, к простым украинцам приходит понимание, что для действующего режима они ничего не значат. Жители "утратили и без того сомнительную веру в действующую власть, которая предпочитает не замечать человеческих страданий", заключил Мизинцев.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия
19:07 09.03.2022 (обновлено: 20:04 09.03.2022)
 
Киев сорвал операцию по эвакуации мирных жителей

Минобороны: Киев сорвал операцию по открытию гумкоридоров и эвакуации жителей

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя, перешедшие границу по гуманитарному коридору, на пункте пропуска Весело-Вознесенка в Ростовской области
Беженцы из Мариуполя, перешедшие границу по гуманитарному коридору, на пункте пропуска Весело-Вознесенка в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинские власти сорвали детально продуманную операцию по открытию гуманитарных коридоров и эвакуации мирных жителей и иностранцев, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он подчеркнул, что простые люди сейчас переживают гуманитарную катастрофу, а ситуация по всей Украине стремительно ухудшается.

"Мы внимательно наблюдаем средствами объективного контроля как на земле, так и с воздуха, в том числе беспилотными летательными аппаратами, за действиями украинской стороны, но ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колон на текущий момент не проведено, к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл, формирование организованных гуманитарных колонн также не зафиксировано", — сказал начальник НЦУО.

Мизинцев подчеркнул, что украинские власти ни в одном населенном пункте не оповестили жителей о возможности эвакуироваться.
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При этом утверждения Киева, что желающих выехать по гуманитарным коридорам в Россию просто нет, генерал-полковник назвал "ложью и откровенной провокацией".
Он уточнил, что за сутки в базу данных внесли еще 48 543 обращения от мирных граждан и иностранцев с просьбами об эвакуации в Россию, сейчас в ней уже почти 2,6 миллиона человек.
"На многочисленные обращения посольств иностранных государств к украинским властям с просьбами обеспечить вывод своих граждан на территорию Российской Федерации в Киеве сообщают, что российская сторона якобы не предоставляет таких коридоров — это тоже наглая ложь!" — добавил Мизинцев.
Кроме того, украинские власти позволили националистам применять оружие против тех, кто пытается выехать в Россию, подчеркнул начальник НЦУО. Радикалы также угрожают убивать их родственников, оставшихся на Украине.
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По словам Мизинцева, на автодороге СумыГрайворон установили два блокпоста территориальной обороны, чтобы помешать выходу беженцев. Личный состав там находится в гражданской одежде, но вооружен стрелковым оружием и коктейлями Молотова.
"В Харькове националисты под угрозой применения оружия заставляют местных жителей устраивать баррикады из автомобильных шин на каждом перекрестке с целью воспрепятствования выхода мирных жителей к гуманитарным коридорам", — добавил генерал.
По его словам, к простым украинцам приходит понимание, что для действующего режима они ничего не значат. Жители "утратили и без того сомнительную веру в действующую власть, которая предпочитает не замечать человеческих страданий", заключил Мизинцев.
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