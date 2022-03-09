https://ria.ru/20220309/sryv-1777351973.html

Киев сорвал операцию по эвакуации мирных жителей

Киев сорвал операцию по эвакуации мирных жителей - РИА Новости, 09.03.2022

Киев сорвал операцию по эвакуации мирных жителей

Украинские власти сорвали детально продуманную операцию по открытию гуманитарных коридоров и эвакуации мирных жителей и иностранцев, заявил начальник... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T19:07

2022-03-09T19:07

2022-03-09T20:04

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинские власти сорвали детально продуманную операцию по открытию гуманитарных коридоров и эвакуации мирных жителей и иностранцев, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он подчеркнул, что простые люди сейчас переживают гуманитарную катастрофу, а ситуация по всей Украине стремительно ухудшается.Мизинцев подчеркнул, что украинские власти ни в одном населенном пункте не оповестили жителей о возможности эвакуироваться.При этом утверждения Киева, что желающих выехать по гуманитарным коридорам в Россию просто нет, генерал-полковник назвал "ложью и откровенной провокацией".Он уточнил, что за сутки в базу данных внесли еще 48 543 обращения от мирных граждан и иностранцев с просьбами об эвакуации в Россию, сейчас в ней уже почти 2,6 миллиона человек.Кроме того, украинские власти позволили националистам применять оружие против тех, кто пытается выехать в Россию, подчеркнул начальник НЦУО. Радикалы также угрожают убивать их родственников, оставшихся на Украине.По словам Мизинцева, на автодороге Сумы — Грайворон установили два блокпоста территориальной обороны, чтобы помешать выходу беженцев. Личный состав там находится в гражданской одежде, но вооружен стрелковым оружием и коктейлями Молотова.По его словам, к простым украинцам приходит понимание, что для действующего режима они ничего не значат. Жители "утратили и без того сомнительную веру в действующую власть, которая предпочитает не замечать человеческих страданий", заключил Мизинцев.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия