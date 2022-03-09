https://ria.ru/20220309/srochniki-1777337029.html
Главная военная прокуратура выяснит, почему на Украине оказались срочники
Главная военная прокуратура выяснит, почему на Украине оказались срочники - РИА Новости, 09.03.2022
Главная военная прокуратура выяснит, почему на Украине оказались срочники
Президенту России Владимиру Путину было доложено о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:49
2022-03-09T17:49
2022-03-09T17:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
главная военная прокуратура
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину было доложено о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины, по его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в среду сообщил, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины."До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания", - сказал Песков журналистам."В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания", - сообщил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220309/obse-1777336258.html
https://ria.ru/20220309/razvedka-1777326318.html
https://ria.ru/20220309/letchiki-1777327994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, главная военная прокуратура, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донбасс, украина, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков
17:49 09.03.2022 (обновлено: 17:51 09.03.2022)
Главная военная прокуратура выяснит, почему на Украине оказались срочники
Главная военная прокуратура выяснит, почему на Украине оказались срочники из России
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину было доложено о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины, по его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в среду сообщил, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины.
"До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания", - сказал Песков журналистам.
"В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания", - сообщил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.