https://ria.ru/20220309/spetsoperatsiya-1777373545.html

Четырнадцатый день спецоперации России на Украине: идет строго по плану

Четырнадцатый день спецоперации России на Украине: идет строго по плану - РИА Новости, 09.03.2022

Четырнадцатый день спецоперации России на Украине: идет строго по плану

На 14-й день специальной военной операции на Украине Минобороны России сообщило о провокации украинских националистов на Чернобыльской АЭС и отчиталось об... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T22:25

2022-03-09T22:25

2022-03-09T22:43

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. На 14-й день специальной военной операции на Украине Минобороны России сообщило о провокации украинских националистов на Чернобыльской АЭС и отчиталось об очередных успехах в уничтожении техники украинской армии. В свою очередь замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил о готовности Украины обсуждать нейтральный статус страны и о готовности к политическому урегулированию конфликта.ПРОВОКАЦИЯ НА ЧАЭССтатс-секретарь - заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков в среду сообщил, что украинские националисты совершили крайне опасную провокацию - нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, но российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. По его словам, украинская сторона всячески уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ.Ранее украинский регулятор также сообщил МАГАТЭ о проблемах при коммуникации с персоналом Чернобыльской АЭС, которая в данный момент возможна только по электронной почте. Более 200 человек технического персонала и охранников ЧАЭС до сих пор не сменились с 23 февраля.В МИД России ранее заявили, что есть риски ядерных провокаций со стороны Киева, установление контроля над Чернобыльской и Запорожской АЭС было сделано исключительно для недопущения таких провокаций.ГОТОВНОСТЬ ГОВОРИТЬВ среду замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев готов к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины и к проведению прямых переговоров Зеленского и президента России Владимира Путина. По его словам, Киев готов говорить с Москвой по широкому кругу вопросов. По словам политика, Киев просит международное сообщество помочь провести прямые переговоры Зеленского с Путиным.Жовква также сказал, что Украина готова обсуждать нейтральный статус страны, если ей предоставят гарантии безопасности. При этом он добавил, что Киеву нужны гарантии безопасности от США, Великобритании, Германии и других стран, "гарантий только от РФ недостаточно".При этом член российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам, Леонид Слуцкий сказал, что российская сторона на переговорах не уступит украинской ни одного пункта, добавив, что предпочел бы поменьше рассказывать об этих переговорах с учетом того, как непросто они проходят. На территории Белоруссии прошло уже три раунда российско-украинских переговоров. На них обсуждаются политический, гуманитарный и военный аспекты урегулирования ситуации на Украине. Стороны заявляли, что переговоры будут продолжены.Как сообщалось ранее, на полях Дипломатического форума в Анталье в четверг планируется контакт главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, предстоящая встреча Лаврова и Кулебы в Турции – очень важное продолжение переговорного процесса.ИДЕТ ПО ПЛАНУОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге в среду, что военная спецоперация России на Украине идет строго по плану.Позднее министерство обороны России отчиталось о ходе операции: вооруженные силы России с начала операции уничтожили более 2,8 тысячи военных объектов противника, в том числе 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125, 84 радиолокационных поста украинских ПВО, 974 танка и других боевых бронированных машин, 104 реактивных систем залпового огня, 359 орудий полевой артиллерии и минометов, 727 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 97 беспилотных летательных аппаратов.Кроме этого, в минобороны России добавили, что 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя; на Украине практически не осталось подготовленных военных летчиков первого и второго класса; кроме того, Украина потеряла боевое управление авиацией и противовоздушной обороной.По данным ведомства, группировки ДНР и ЛНР, Вооруженные силы РФ продолжают наступление, взяли под контроль восемь новых населенных пунктов, а в Мариуполе подразделения народной милиции ДНР продвинулись за сутки более чем на километр. При этом отмечалось, что хорошо продуманная операция по открытию гумкоридоров и эвакуации жителей в среду по вине киевских властей ожидаемых результатов не принесла, гуманитарная ситуация на всей территории Украины продолжает стремительно ухудшаться. По данным МО РФ, не было ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн с украинской стороны.На фоне этого президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на украине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как сообщили в Кремле, Путин и Шольц обсудили варианты политико-дипломатических усилий, в том числе итоги третьего раунда переговоров РФ с Украиной. В ходе разговора они также обсудили гуманитарные аспекты обстановки на Украине и в республиках Донбасса.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина