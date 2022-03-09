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Минобороны: обнаружились несколько фактов присутствия срочников на Украине
Минобороны: обнаружились несколько фактов присутствия срочников на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
Минобороны: обнаружились несколько фактов присутствия срочников на Украине
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, к сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:07
2022-03-09T17:07
здоровье - общество
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, к сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины.Вместе с тем, по его словам, "на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона"."Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих", - сказал Конашенков.
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здоровье - общество, признание днр и лнр в россии
17:07 09.03.2022
 
Минобороны: обнаружились несколько фактов присутствия срочников на Украине

Минобороны: обнаружились несколько фактов присутствия срочников на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие РФ
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, к сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины.
"Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", - сказал он в среду на брифинге.
Вместе с тем, по его словам, "на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона".
"Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих", - сказал Конашенков.
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