https://ria.ru/20220309/spetsoperatsiya-1777325478.html

Минобороны: обнаружились несколько фактов присутствия срочников на Украине

Минобороны: обнаружились несколько фактов присутствия срочников на Украине - РИА Новости, 09.03.2022

Минобороны: обнаружились несколько фактов присутствия срочников на Украине

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, к сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:07

2022-03-09T17:07

2022-03-09T17:07

здоровье - общество

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, к сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины.Вместе с тем, по его словам, "на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона"."Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220309/ukraina-1777253358.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, признание днр и лнр в россии