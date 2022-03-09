https://ria.ru/20220309/spetsoperatsiya-1777325478.html
Минобороны: обнаружились несколько фактов присутствия срочников на Украине
Минобороны: обнаружились несколько фактов присутствия срочников на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
Минобороны: обнаружились несколько фактов присутствия срочников на Украине
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, к сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:07
2022-03-09T17:07
2022-03-09T17:07
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, к сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины.Вместе с тем, по его словам, "на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона"."Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777253358.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, признание днр и лнр в россии
Минобороны: обнаружились несколько фактов присутствия срочников на Украине
Минобороны: обнаружились несколько фактов присутствия срочников на Украине
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, к сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины.
"Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", - сказал он в среду на брифинге.
Вместе с тем, по его словам, "на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона".
"Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих", - сказал Конашенков.