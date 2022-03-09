https://ria.ru/20220309/spetsoperatsiya-1777324338.html

Войска ДНР и ЛНР освободили еще восемь населенных пунктов

Войска ДНР и ЛНР освободили еще восемь населенных пунктов - РИА Новости, 09.03.2022

Войска ДНР и ЛНР освободили еще восемь населенных пунктов

Группировки ДНР и ЛНР, Вооруженные Силы РФ продолжают наступление, взяли под контроль 8 новых населенных пунктов, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:02

2022-03-09T17:02

2022-03-09T17:14

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Группировки ДНР и ЛНР, Вооруженные Силы РФ продолжают наступление, взяли под контроль 8 новых населенных пунктов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Тошковка и Грачево. Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики в ходе наступательных действий продвинулись на 4 километра и овладели населенными пунктами Сигнальное, Тарамчук, Еленов и Трудовое. Подразделения российских Вооруженных Сил взяли под контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное", - заявил он.Конашенков также уточнил, что в Мариуполе подразделения народной милиции ДНР продвинулись за сутки более чем на километр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/spetsoperatsiya-1777325478.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, здоровье - общество