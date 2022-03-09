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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Войска ДНР и ЛНР освободили еще восемь населенных пунктов
Войска ДНР и ЛНР освободили еще восемь населенных пунктов - РИА Новости, 09.03.2022
Войска ДНР и ЛНР освободили еще восемь населенных пунктов
Группировки ДНР и ЛНР, Вооруженные Силы РФ продолжают наступление, взяли под контроль 8 новых населенных пунктов, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:02
2022-03-09T17:14
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Группировки ДНР и ЛНР, Вооруженные Силы РФ продолжают наступление, взяли под контроль 8 новых населенных пунктов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Тошковка и Грачево. Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики в ходе наступательных действий продвинулись на 4 километра и овладели населенными пунктами Сигнальное, Тарамчук, Еленов и Трудовое. Подразделения российских Вооруженных Сил взяли под контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное", - заявил он.Конашенков также уточнил, что в Мариуполе подразделения народной милиции ДНР продвинулись за сутки более чем на километр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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признание днр и лнр в россии, здоровье - общество
17:02 09.03.2022 (обновлено: 17:14 09.03.2022)
 
Войска ДНР и ЛНР освободили еще восемь населенных пунктов

Войска ДНР и ЛНР, а также ВС России освободили еще восемь населенных пунктов

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие народной милиции ЛНР
Военнослужащие народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие народной милиции ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Группировки ДНР и ЛНР, Вооруженные Силы РФ продолжают наступление, взяли под контроль 8 новых населенных пунктов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Тошковка и Грачево. Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики в ходе наступательных действий продвинулись на 4 километра и овладели населенными пунктами Сигнальное, Тарамчук, Еленов и Трудовое. Подразделения российских Вооруженных Сил взяли под контроль населенные пункты Красная Поляна и Степное", - заявил он.
Конашенков также уточнил, что в Мариуполе подразделения народной милиции ДНР продвинулись за сутки более чем на километр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 17:07
Минобороны: обнаружились несколько фактов присутствия срочников на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЗдоровье - Общество
 
 
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