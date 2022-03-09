https://ria.ru/20220309/spetsoperatsiya-1777323170.html
Брат Каддафи назвал российскую спецоперацию на Украине самообороной
Брат Каддафи назвал российскую спецоперацию на Украине самообороной - РИА Новости, 09.03.2022
Брат Каддафи назвал российскую спецоперацию на Украине самообороной
Специальная военная операция России на Украине является самообороной против расширения блока НАТО, сам Североатлантический альянс в глазах арабов является... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:00
2022-03-09T17:00
2022-03-09T17:00
в мире
ахмед каддаф ад-дам
муаммар каддафи
россия
ирак
сирия
вооруженные силы рф
нато
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КАИР, 9 мар - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине является самообороной против расширения блока НАТО, сам Североатлантический альянс в глазах арабов является врагом, об этом РИА Новости заявил политический руководитель "Фронта национальной борьбы в Ливии" Ахмед Каддаф ад-Дам.По словам ад-Дама, двоюродного брата бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, погибшего от рук поддерживаемых НАТО повстанцев, Россия, несмотря на распад СССР и Варшавского блока, продолжала оставаться мишенью для Североатлантического альянса.Запад, отметил Каддаф ад-Дам, не только расширялся в сторону России, но и нанес удар по традиционно дружественным для Москвы режимам в Сирии, Ливии, Йемене и Ираке."Все это представляло собой стратегическую опасность, смирение с которой являлось бы капитуляцией, в особенности после создания (Западом) враждебного режима на Украине…поэтому действия России - это не просто выбор, это ответ НАТО в целях самообороны", - сказал ливийский политик.По мнению ад-Дама, военная спецоперация России на Украине не приведет к полномасштабной войне. Альянс, отметил он, специально "принес Украину в жертву, чтобы выставить Россию агрессором"."Они (НАТО) создают впечатление, что русский медведь не остановится на Украине, а пойдет дальше по своим соседям. Таким образом, в планах заново собрать шатающийся альянс, после решения президента США (Дональда – ред.) Трампа сократить финансирование НАТО и демарша в отношении альянса со стороны Франции", - отметил Каддаф ад-Дам.Другой причиной, по которой Западу выгодно разрастание конфликта на Украине, сказал ад-Дам, являются отвлечение населения от экономических проблем, которые остро испытывают западные правительства из-за пандемии коронавируса."К сожалению, западный подход к конфликту никому не принесет пользы. Санкции приведут к проигрышу всех, а ввод наемников на ее территорию не поможет победить русских. Он превратит Украину, к сожалению, в несостоявшееся государство, управляемое бандами", - заявил политик.Что касается общественного мнения на арабской улице, то оно, по словам Ахмеда Каддаф ад-Дама, точно не на стороне альянса НАТО."Образ НАТО в глазах арабов после его неоправданной интервенции в Ираке, Ливии и Сирии — это враг, который превратил эту нацию (арабскую) в пепел. Арабы не будут и не должны быть стороной конфликта", - сказал он.Собеседник агентства также считает, что у Украины есть шанс стать процветающим государством, однако при отказе от вступления в НАТО."Время еще есть, чтобы остановить войну на Украине. Она должна превратится в Швейцарию, в буферную зону, а присутствие Североатлантического союза более не будет оправданным", - сказал Каддаф ад-Дам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/nato-1777274543.html
https://ria.ru/20220308/nerasprostranenie-1777159697.html
https://ria.ru/20220302/liviya-1776072964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ахмед каддаф ад-дам, муаммар каддафи, россия, ирак, сирия, вооруженные силы рф, нато, ливия, владимир путин
Брат Каддафи назвал российскую спецоперацию на Украине самообороной
Брат Каддафи: военная операция России на Украине — самооборона в свете расширения НАТО
КАИР, 9 мар - РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине является самообороной против расширения блока НАТО, сам Североатлантический альянс в глазах арабов является врагом, об этом РИА Новости заявил политический руководитель "Фронта национальной борьбы в Ливии" Ахмед Каддаф ад-Дам.
По словам ад-Дама, двоюродного брата бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи
, погибшего от рук поддерживаемых НАТО повстанцев, Россия
, несмотря на распад СССР
и Варшавского блока, продолжала оставаться мишенью для Североатлантического альянса.
Запад, отметил Каддаф ад-Дам, не только расширялся в сторону России, но и нанес удар по традиционно дружественным для Москвы
режимам в Сирии
, Ливии
, Йемене
и Ираке
.
"Все это представляло собой стратегическую опасность, смирение с которой являлось бы капитуляцией, в особенности после создания (Западом) враждебного режима на Украине
…поэтому действия России - это не просто выбор, это ответ НАТО в целях самообороны", - сказал ливийский политик.
По мнению ад-Дама, военная спецоперация России на Украине не приведет к полномасштабной войне. Альянс, отметил он, специально "принес Украину в жертву, чтобы выставить Россию агрессором".
"Они (НАТО
) создают впечатление, что русский медведь не остановится на Украине, а пойдет дальше по своим соседям. Таким образом, в планах заново собрать шатающийся альянс, после решения президента США
(Дональда – ред.) Трампа сократить финансирование НАТО и демарша в отношении альянса со стороны Франции", - отметил Каддаф ад-Дам.
Другой причиной, по которой Западу выгодно разрастание конфликта на Украине, сказал ад-Дам, являются отвлечение населения от экономических проблем, которые остро испытывают западные правительства из-за пандемии коронавируса.
"К сожалению, западный подход к конфликту никому не принесет пользы. Санкции приведут к проигрышу всех, а ввод наемников на ее территорию не поможет победить русских. Он превратит Украину, к сожалению, в несостоявшееся государство, управляемое бандами", - заявил политик.
Что касается общественного мнения на арабской улице, то оно, по словам Ахмеда Каддаф ад-Дама
, точно не на стороне альянса НАТО.
"Образ НАТО в глазах арабов после его неоправданной интервенции в Ираке, Ливии и Сирии — это враг, который превратил эту нацию (арабскую) в пепел. Арабы не будут и не должны быть стороной конфликта", - сказал он.
Собеседник агентства также считает, что у Украины есть шанс стать процветающим государством, однако при отказе от вступления в НАТО.
"Время еще есть, чтобы остановить войну на Украине. Она должна превратится в Швейцарию
, в буферную зону, а присутствие Североатлантического союза более не будет оправданным", - сказал Каддаф ад-Дам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.