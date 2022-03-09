https://ria.ru/20220309/smm-1777291315.html

Деятельность СММ ОБСЕ в Донбассе потеряла смысл, заявил Лукашевич

Деятельность СММ ОБСЕ в Донбассе потеряла смысл, заявил Лукашевич - РИА Новости, 09.03.2022

Деятельность СММ ОБСЕ в Донбассе потеряла смысл, заявил Лукашевич

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на территории ДНР и ЛНР потеряла смысл, считает постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:44

2022-03-09T14:44

2022-03-09T14:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

смм обсе

александр лукашевич

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на территории ДНР и ЛНР потеряла смысл, считает постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.По его словам, руководство ДНР и ЛНР пыталось через совместный центр координации контроля доводить конкретные факты до этой миссии, но, к сожалению, это было тщетно."Поэтому сейчас, после эвакуации, на мой взгляд как человека, который видел эту миссию в действии, начиная с 2015 года, когда я заехал сюда, я вижу совершенную бесполезность в восстановлении каких-либо возможностей - тем более что на территории Украины, тем более - с появлением субъектов международных отношений в лице двух суверенных республик, теряет смысл вообще какая-то мониторинговая деятельность на территории Донецка и Луганска. Что касается Украины - не знаю", - добавил постпред.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, смм обсе, александр лукашевич