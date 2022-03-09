Деятельность СММ ОБСЕ в Донбассе потеряла смысл, заявил Лукашевич
Постпред Лукашевич: деятельность СММ ОБСЕ на территории ДНР и ЛНР потеряла смысл
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой народной республики
Автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой народной республики
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на территории ДНР и ЛНР потеряла смысл, считает постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Руководители миссии показали свою неспособность, ...потому что они были под сильным влиянием западных стран, которые считали этот механизм механизмом дополнительного давления на Россию и всячески поддерживали в этом смысле стремления Украины подчинить себе этот международный механизм - в собственных интересах, в интересах идеологии о том, что Донбасс в нынешнем виде - это территория под контролем неких террористов, и всячески использовали возможности СММ для того, чтобы и шельмовать, и дезориентировать международное сообщество о том, что реально там происходит", - сказал журналистам Лукашевич.
По его словам, руководство ДНР и ЛНР пыталось через совместный центр координации контроля доводить конкретные факты до этой миссии, но, к сожалению, это было тщетно.
"Поэтому сейчас, после эвакуации, на мой взгляд как человека, который видел эту миссию в действии, начиная с 2015 года, когда я заехал сюда, я вижу совершенную бесполезность в восстановлении каких-либо возможностей - тем более что на территории Украины, тем более - с появлением субъектов международных отношений в лице двух суверенных республик, теряет смысл вообще какая-то мониторинговая деятельность на территории Донецка и Луганска. Что касается Украины - не знаю", - добавил постпред.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
7 марта, 08:00Украина превращается в Сомали