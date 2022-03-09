https://ria.ru/20220309/siroty-1777294909.html
Львова-Белова: россияне готовы взять в семьи детей-сирот из Донбасса
Львова-Белова: россияне готовы взять в семьи детей-сирот из Донбасса - РИА Новости, 09.03.2022
Львова-Белова: россияне готовы взять в семьи детей-сирот из Донбасса
В Россию приехали 1090 детей-сирот из Донбасса, россияне готовы принять их в семьи, уже сформирован реестр тех, кто собрал все необходимые документы для этого,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:59
2022-03-09T14:59
2022-03-09T14:59
общество
владимир путин
россия
мария львова-белова
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756566200_0:254:3070:1981_1920x0_80_0_0_c6652fe0518f517a76ba282c4f1d37b3.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Россию приехали 1090 детей-сирот из Донбасса, россияне готовы принять их в семьи, уже сформирован реестр тех, кто собрал все необходимые документы для этого, однако есть бюрократические проволочки, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."У нас приехало 1090 детей-сирот из разных детских учреждений", - сказала Львова-Белова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.По ее словам, уже появились желающие взять этих детей в семьи. "Наши российские граждане, они, конечно, с большим сердцем, уже выстроились в очередь брать детей. И если вы позволите, я бы продолжила эту работу. Мы уже сформировали реестр из тех, у кого есть документы. И кого-то, может быть, на временное размещение, кого-то с российским гражданством можно было бы уже устраивать", - пояснила детский омбудсмен.Однако, по словам Львовой-Беловой, есть законодательные проволочки."Вы скажите какие - будем их устранять. Это чрезвычайные обстоятельства. Мне кажется, надо думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей. Вы сделайте предложения, мы внесем изменений в законодательство, обратимся в Госдуму. Я уверен, депутаты вас поддержат", - ответил Путин.
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777267145.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756566200_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_dc237749c8dab4dc7f78614be362b75c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, мария львова-белова, госдума рф
Львова-Белова: россияне готовы взять в семьи детей-сирот из Донбасса
Омбудсмен Львова-Белова: россияне готовы взять в семьи 1090 детей-сирот из Донбасса
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Россию приехали 1090 детей-сирот из Донбасса, россияне готовы принять их в семьи, уже сформирован реестр тех, кто собрал все необходимые документы для этого, однако есть бюрократические проволочки, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"У нас приехало 1090 детей-сирот из разных детских учреждений", - сказала Львова-Белова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
.
По ее словам, уже появились желающие взять этих детей в семьи. "Наши российские граждане, они, конечно, с большим сердцем, уже выстроились в очередь брать детей. И если вы позволите, я бы продолжила эту работу. Мы уже сформировали реестр из тех, у кого есть документы. И кого-то, может быть, на временное размещение, кого-то с российским гражданством можно было бы уже устраивать", - пояснила детский омбудсмен.
Однако, по словам Львовой-Беловой, есть законодательные проволочки.
"Вы скажите какие - будем их устранять. Это чрезвычайные обстоятельства. Мне кажется, надо думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей. Вы сделайте предложения, мы внесем изменений в законодательство, обратимся в Госдуму
. Я уверен, депутаты вас поддержат", - ответил Путин.