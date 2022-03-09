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Львова-Белова: россияне готовы взять в семьи детей-сирот из Донбасса
Львова-Белова: россияне готовы взять в семьи детей-сирот из Донбасса - РИА Новости, 09.03.2022
Львова-Белова: россияне готовы взять в семьи детей-сирот из Донбасса
В Россию приехали 1090 детей-сирот из Донбасса, россияне готовы принять их в семьи, уже сформирован реестр тех, кто собрал все необходимые документы для этого,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:59
2022-03-09T14:59
общество
владимир путин
россия
мария львова-белова
госдума рф
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Россию приехали 1090 детей-сирот из Донбасса, россияне готовы принять их в семьи, уже сформирован реестр тех, кто собрал все необходимые документы для этого, однако есть бюрократические проволочки, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."У нас приехало 1090 детей-сирот из разных детских учреждений", - сказала Львова-Белова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.По ее словам, уже появились желающие взять этих детей в семьи. "Наши российские граждане, они, конечно, с большим сердцем, уже выстроились в очередь брать детей. И если вы позволите, я бы продолжила эту работу. Мы уже сформировали реестр из тех, у кого есть документы. И кого-то, может быть, на временное размещение, кого-то с российским гражданством можно было бы уже устраивать", - пояснила детский омбудсмен.Однако, по словам Львовой-Беловой, есть законодательные проволочки."Вы скажите какие - будем их устранять. Это чрезвычайные обстоятельства. Мне кажется, надо думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей. Вы сделайте предложения, мы внесем изменений в законодательство, обратимся в Госдуму. Я уверен, депутаты вас поддержат", - ответил Путин.
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общество, владимир путин, россия, мария львова-белова, госдума рф
14:59 09.03.2022
 
Львова-Белова: россияне готовы взять в семьи детей-сирот из Донбасса

Омбудсмен Львова-Белова: россияне готовы взять в семьи 1090 детей-сирот из Донбасса

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Мария Львова-Белова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Россию приехали 1090 детей-сирот из Донбасса, россияне готовы принять их в семьи, уже сформирован реестр тех, кто собрал все необходимые документы для этого, однако есть бюрократические проволочки, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"У нас приехало 1090 детей-сирот из разных детских учреждений", - сказала Львова-Белова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
По ее словам, уже появились желающие взять этих детей в семьи. "Наши российские граждане, они, конечно, с большим сердцем, уже выстроились в очередь брать детей. И если вы позволите, я бы продолжила эту работу. Мы уже сформировали реестр из тех, у кого есть документы. И кого-то, может быть, на временное размещение, кого-то с российским гражданством можно было бы уже устраивать", - пояснила детский омбудсмен.
Однако, по словам Львовой-Беловой, есть законодательные проволочки.
"Вы скажите какие - будем их устранять. Это чрезвычайные обстоятельства. Мне кажется, надо думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей. Вы сделайте предложения, мы внесем изменений в законодательство, обратимся в Госдуму. Я уверен, депутаты вас поддержат", - ответил Путин.
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