https://ria.ru/20220309/siroty-1777294909.html

Львова-Белова: россияне готовы взять в семьи детей-сирот из Донбасса

Львова-Белова: россияне готовы взять в семьи детей-сирот из Донбасса - РИА Новости, 09.03.2022

Львова-Белова: россияне готовы взять в семьи детей-сирот из Донбасса

В Россию приехали 1090 детей-сирот из Донбасса, россияне готовы принять их в семьи, уже сформирован реестр тех, кто собрал все необходимые документы для этого,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:59

2022-03-09T14:59

2022-03-09T14:59

общество

владимир путин

россия

мария львова-белова

госдума рф

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Россию приехали 1090 детей-сирот из Донбасса, россияне готовы принять их в семьи, уже сформирован реестр тех, кто собрал все необходимые документы для этого, однако есть бюрократические проволочки, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."У нас приехало 1090 детей-сирот из разных детских учреждений", - сказала Львова-Белова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.По ее словам, уже появились желающие взять этих детей в семьи. "Наши российские граждане, они, конечно, с большим сердцем, уже выстроились в очередь брать детей. И если вы позволите, я бы продолжила эту работу. Мы уже сформировали реестр из тех, у кого есть документы. И кого-то, может быть, на временное размещение, кого-то с российским гражданством можно было бы уже устраивать", - пояснила детский омбудсмен.Однако, по словам Львовой-Беловой, есть законодательные проволочки."Вы скажите какие - будем их устранять. Это чрезвычайные обстоятельства. Мне кажется, надо думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей. Вы сделайте предложения, мы внесем изменений в законодательство, обратимся в Госдуму. Я уверен, депутаты вас поддержат", - ответил Путин.

https://ria.ru/20220309/ukraina-1777267145.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, владимир путин, россия, мария львова-белова, госдума рф