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Путин пообещал изменить законодательство по размещению сирот из Донбасса
Путин пообещал изменить законодательство по размещению сирот из Донбасса - РИА Новости, 09.03.2022
Путин пообещал изменить законодательство по размещению сирот из Донбасса
Президент РФ Владимир Путин попросил детского омбудсмена Марию Львову-Белову представить предложения для внесения изменений в законодательство по временному... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:49
2022-03-09T14:49
общество
в мире
мария львова-белова
владимир путин
донбасс
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил детского омбудсмена Марию Львову-Белову представить предложения для внесения изменений в законодательство по временному размещению в России сирот из Донбасса, независимо от наличия у них российского гражданства, и заявил, что в этой ситуации в первую очередь нужно думать об интересах детей.В ходе встречи с главой государства уполномоченная по правам ребенка сообщила, что уже сформирован реестр из тех сирот, у кого есть документы, и предложила начать устраивать на временное размещение детей с российским гражданством."Почему только с российским? С любым гражданством", - отреагировал Путин.Львова-Белова объяснила, что есть законодательные проволочки, которые необходимо будет устранить."Вы скажите какие – будем их устранять. Это чрезвычайные обстоятельства, и, мне кажется, нужно думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей. Вы сделайте предложения, мы внесем изменение в законодательство. Обратимся в Государственную Думу, я уверен, депутаты Вас поддержат",- распорядился президент.
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общество, в мире, мария львова-белова, владимир путин, донбасс
14:49 09.03.2022
 
Путин пообещал изменить законодательство по размещению сирот из Донбасса

Путин попросил выработать изменения законодательства по размещению сирот из Донбасса

© РИА Новости / Максим БлиновЖители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области
Жители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Жители Донецкой народной республики в православном детском приюте Святой Параскевы в станице Маныческая Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил детского омбудсмена Марию Львову-Белову представить предложения для внесения изменений в законодательство по временному размещению в России сирот из Донбасса, независимо от наличия у них российского гражданства, и заявил, что в этой ситуации в первую очередь нужно думать об интересах детей.
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В ходе встречи с главой государства уполномоченная по правам ребенка сообщила, что уже сформирован реестр из тех сирот, у кого есть документы, и предложила начать устраивать на временное размещение детей с российским гражданством.
"Почему только с российским? С любым гражданством", - отреагировал Путин.
Львова-Белова объяснила, что есть законодательные проволочки, которые необходимо будет устранить.
"Вы скажите какие – будем их устранять. Это чрезвычайные обстоятельства, и, мне кажется, нужно думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей. Вы сделайте предложения, мы внесем изменение в законодательство. Обратимся в Государственную Думу, я уверен, депутаты Вас поддержат",- распорядился президент.
 
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