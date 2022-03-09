https://ria.ru/20220309/sigarety-1777358235.html

British American Tobacco приостанавливает инвестиции в России

British American Tobacco приостанавливает инвестиции в России - РИА Новости, 09.03.2022

British American Tobacco приостанавливает инвестиции в России

British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, приостанавливает инвестиции в России, сообщила компания в своем... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T19:48

2022-03-09T19:48

2022-03-09T19:48

экономика

россия

украина

англия

сигареты

санкции в отношении россии

санкции

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, приостанавливает инвестиции в России, сообщила компания в своем пресс-релизе."Мы приостанавливаем все запланированные капиталовложения в Россию и сосредоточимся на нашем портфеле табачных изделий местного производства, в том числе на изделиях из нагреваемого табака", - говорится в сообщении компании.Тем временем отмечается, что бизнес BAT в России продолжит функционировать из-за большого числа сотрудников на разных этапах производства по всей стране. На территории Украины BAT приостанавливает коммерческую и операционную деятельность и будет предоставлять любую необходимую помощь своим сотрудникам.Компания будет придерживаться всех санкций, введенных в связи с ситуацией вокруг Украины, и будет оценивать свою активность в соответствии с ее изменением.BAT была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, характерных для отдельных рынков.

https://ria.ru/20220309/philipmorris-1777330032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, украина, англия, сигареты, санкции в отношении россии, санкции, в мире