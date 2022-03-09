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British American Tobacco приостанавливает инвестиции в России
British American Tobacco приостанавливает инвестиции в России - РИА Новости, 09.03.2022
British American Tobacco приостанавливает инвестиции в России
British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, приостанавливает инвестиции в России, сообщила компания в своем... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T19:48
2022-03-09T19:48
экономика
россия
украина
англия
сигареты
санкции в отношении россии
санкции
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, приостанавливает инвестиции в России, сообщила компания в своем пресс-релизе."Мы приостанавливаем все запланированные капиталовложения в Россию и сосредоточимся на нашем портфеле табачных изделий местного производства, в том числе на изделиях из нагреваемого табака", - говорится в сообщении компании.Тем временем отмечается, что бизнес BAT в России продолжит функционировать из-за большого числа сотрудников на разных этапах производства по всей стране. На территории Украины BAT приостанавливает коммерческую и операционную деятельность и будет предоставлять любую необходимую помощь своим сотрудникам.Компания будет придерживаться всех санкций, введенных в связи с ситуацией вокруг Украины, и будет оценивать свою активность в соответствии с ее изменением.BAT была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, характерных для отдельных рынков.
https://ria.ru/20220309/philipmorris-1777330032.html
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экономика, россия, украина, англия, сигареты, санкции в отношении россии, санкции, в мире
19:48 09.03.2022
 
British American Tobacco приостанавливает инвестиции в России

Компания British American Tobacco сообщила о приостановке инвестиций в России

© РИА Новости / Константин ЧалабовПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Продажа сигарет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, приостанавливает инвестиции в России, сообщила компания в своем пресс-релизе.
"Мы приостанавливаем все запланированные капиталовложения в Россию и сосредоточимся на нашем портфеле табачных изделий местного производства, в том числе на изделиях из нагреваемого табака", - говорится в сообщении компании.
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 17:21
Philip Morris сокращает производство в России
Тем временем отмечается, что бизнес BAT в России продолжит функционировать из-за большого числа сотрудников на разных этапах производства по всей стране. На территории Украины BAT приостанавливает коммерческую и операционную деятельность и будет предоставлять любую необходимую помощь своим сотрудникам.
Компания будет придерживаться всех санкций, введенных в связи с ситуацией вокруг Украины, и будет оценивать свою активность в соответствии с ее изменением.
BAT была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, характерных для отдельных рынков.
 
ЭкономикаРоссияУкраинаАнглияСигаретыСанкции в отношении РоссииСанкцииВ мире
 
 
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