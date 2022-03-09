https://ria.ru/20220309/sibgmu-1776748265.html

Ученые предложили новый способ использования стволовых клеток

Ученые предложили новый способ использования стволовых клеток - РИА Новости, 09.03.2022

Ученые предложили новый способ использования стволовых клеток

Ученые СибГМУ совместно с российскими и иностранными коллегами разработали перспективный способ целевой доставки лекарств в организм на основе клеточных... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:00

2022-03-09T09:00

2022-03-09T09:00

наука

навигатор абитуриента

сколковский институт науки и технологий

сибирский государственный медицинский университет

балтийский федеральный университет

университетская наука

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ученые СибГМУ совместно с российскими и иностранными коллегами разработали перспективный способ целевой доставки лекарств в организм на основе клеточных технологий, более эффективный и менее токсичный по сравнению с приемом таблеток или инъекциями препаратов. По словам авторов, их разработка поможет развитию регенеративной медицины и тканевой инженерии. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) в организме взрослых людей формируют различные клеточные популяции и обеспечивают регенерацию костей, хрящей и некоторых других тканей организма. По данным ученых Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), МСК могут поглощать и переносить в патологические участки микроконтейнеры с лекарствами, что позволяет надеяться на целевую (таргетную) терапию.Это имеет особое значение для доставки тех лекарственных средств, которые плохо проникают через тканевые барьеры организма — желудочно-кишечный тракт и гематоэнцефалический барьер, отметил профессор кафедры морфологии и общей патологии СибГМУ Игорь Хлусов.Исследователи сумели в определенных условиях насытить МСК синтетическими микрокапсулами без нарушения структурной целостности и подвижности клеток. Клетки, загруженные микрокапсулами, сохраняли свою подвижность и способность мигрировать через поры размером 8 микрометров, что позволяет их использовать в качестве носителя для адресной доставки микрокапсулированных препаратов и биологических молекул, например, нуклеиновых кислот.В ближайшее время ученые проведут апробацию технологии микрокапсулирования с различными лекарственными средствами и биологическими молекулами, которые обладают терапевтическими свойствами при лечении различных заболеваний.Исследование проводилось совместно с Балтийским федеральным университетом имени И. Канта и Сколковским институтом науки и технологий в рамках программы "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20211110/sibgmu-1758087554.html

https://ria.ru/20201126/molodost-1586487515.html

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навигатор абитуриента, сколковский институт науки и технологий, сибирский государственный медицинский университет, балтийский федеральный университет, университетская наука