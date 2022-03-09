https://ria.ru/20220309/shtrafy-1777335999.html

В Госдуме допустили возможность отвязать штрафы от ключевой ставки

В Госдуме допустили возможность отвязать штрафы от ключевой ставки - РИА Новости, 09.03.2022

В Госдуме допустили возможность отвязать штрафы от ключевой ставки

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков не исключил, что штрафы для граждан и бизнеса могут быть отвязаны от ключевой ставки Банка России. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:42

2022-03-09T17:42

2022-03-09T17:42

экономика

россия

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единая россия

совет федерации рф

донбасс

николай журавлев

александр жуков

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков не исключил, что штрафы для граждан и бизнеса могут быть отвязаны от ключевой ставки Банка России.С данной позицией на оперативном совещании "Единой России" по обсуждению мер обеспечения социально-экономической стабильности, предложенных реготделениями партии выступил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, который заметил, что "многие меры ответственности привязаны к ключевой ставке Банка России, поэтому стоит либо отменить эту позицию, либо зафиксировать размер этих штрафных санкций на уровне ключевой ставки"."Это важный действительно вопрос. Мы сегодня его обсуждали с правительством. Я думаю, что все-таки будут отвязаны штрафы от этой величины", - сказал Жуков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Ряд компаний заявил о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220309/subsidii-1777326069.html

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777290438.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, украина, единая россия, совет федерации рф, донбасс, николай журавлев, александр жуков