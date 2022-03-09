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В Госдуме допустили возможность отвязать штрафы от ключевой ставки
В Госдуме допустили возможность отвязать штрафы от ключевой ставки - РИА Новости, 09.03.2022
В Госдуме допустили возможность отвязать штрафы от ключевой ставки
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков не исключил, что штрафы для граждан и бизнеса могут быть отвязаны от ключевой ставки Банка России. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:42
2022-03-09T17:42
экономика
россия
украина
единая россия
совет федерации рф
донбасс
николай журавлев
александр жуков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков не исключил, что штрафы для граждан и бизнеса могут быть отвязаны от ключевой ставки Банка России.С данной позицией на оперативном совещании "Единой России" по обсуждению мер обеспечения социально-экономической стабильности, предложенных реготделениями партии выступил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, который заметил, что "многие меры ответственности привязаны к ключевой ставке Банка России, поэтому стоит либо отменить эту позицию, либо зафиксировать размер этих штрафных санкций на уровне ключевой ставки"."Это важный действительно вопрос. Мы сегодня его обсуждали с правительством. Я думаю, что все-таки будут отвязаны штрафы от этой величины", - сказал Жуков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Ряд компаний заявил о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220309/subsidii-1777326069.html
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777290438.html
россия
украина
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экономика, россия, украина, единая россия, совет федерации рф, донбасс, николай журавлев, александр жуков
17:42 09.03.2022
 
В Госдуме допустили возможность отвязать штрафы от ключевой ставки

В Госдуме допустили возможность отвязать штрафы для граждан и бизнеса от ключевой ставки

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ в Москве
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков не исключил, что штрафы для граждан и бизнеса могут быть отвязаны от ключевой ставки Банка России.
С данной позицией на оперативном совещании "Единой России" по обсуждению мер обеспечения социально-экономической стабильности, предложенных реготделениями партии выступил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, который заметил, что "многие меры ответственности привязаны к ключевой ставке Банка России, поэтому стоит либо отменить эту позицию, либо зафиксировать размер этих штрафных санкций на уровне ключевой ставки".
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"Это важный действительно вопрос. Мы сегодня его обсуждали с правительством. Я думаю, что все-таки будут отвязаны штрафы от этой величины", - сказал Жуков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Ряд компаний заявил о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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ЭкономикаРоссияУкраинаЕдиная РоссияСовет Федерации РФДонбассНиколай ЖуравлевАлександр Жуков
 
 
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