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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/sholts-1777316742.html
Шольц заявил, что Германия не будет поставлять военные самолеты Украине
Шольц заявил, что Германия не будет поставлять военные самолеты Украине - РИА Новости, 09.03.2022
Шольц заявил, что Германия не будет поставлять военные самолеты Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит финансовую поддержку Украины, но "никаких военных самолетов" поставлено не будет. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:36
2022-03-09T16:57
в мире
германия
украина
обострение ситуации в днр и лнр
берлин (город)
олаф шольц
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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит финансовую поддержку Украины, но "никаких военных самолетов" поставлено не будет."Мы организовали поддержку, как вам известно, речь о финансовой помощи, которую мы начали много лет назад для укрепления устойчивости украинской экономики. Мы продолжили это сейчас в кризис, есть большая финансовая поддержка, мы запустили гуманитарные усилия, предоставили все возможные военные грузы, и как вы знаете, отдельное оружие, о котором мы информировали. Кроме того, мы должны очень точно решить, что конкретно мы делаем, к этому, очевидно, не относятся никакие истребители", - сказал канцлер на брифинге в Берлине.Таким образом, он ответил на вопрос о том, поддерживают ли в Берлине поставку истребителей МиГ-29 из Польши Украине, готовы ли предоставить для этого военную базу в Рамштайне.
https://ria.ru/20220307/argument-1777029123.html
германия
украина
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в мире, германия, украина, берлин (город), олаф шольц
16:36 09.03.2022 (обновлено: 16:57 09.03.2022)
 
Шольц заявил, что Германия не будет поставлять военные самолеты Украине

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия не будет поставлять военные самолеты Украине

© REUTERS / John Macdougall/PoolКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / John Macdougall/Pool
Канцлер Германии Олаф Шольц
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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит финансовую поддержку Украины, но "никаких военных самолетов" поставлено не будет.
"Мы организовали поддержку, как вам известно, речь о финансовой помощи, которую мы начали много лет назад для укрепления устойчивости украинской экономики. Мы продолжили это сейчас в кризис, есть большая финансовая поддержка, мы запустили гуманитарные усилия, предоставили все возможные военные грузы, и как вы знаете, отдельное оружие, о котором мы информировали. Кроме того, мы должны очень точно решить, что конкретно мы делаем, к этому, очевидно, не относятся никакие истребители", - сказал канцлер на брифинге в Берлине.
Таким образом, он ответил на вопрос о том, поддерживают ли в Берлине поставку истребителей МиГ-29 из Польши Украине, готовы ли предоставить для этого военную базу в Рамштайне.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 13:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Германия объяснила главную опасность введения бесполетной зоны над Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГерманияУкраинаБерлин (город)Олаф Шольц
 
 
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