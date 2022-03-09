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Производитель шоколада Lindt & Sprüngli закрывает магазины в России
Производитель шоколада Lindt & Sprüngli закрывает магазины в России - РИА Новости, 09.03.2022
Производитель шоколада Lindt & Sprüngli закрывает магазины в России
Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli закрывает свои магазины в России и приостанавливает поставки в РФ. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T20:30
2022-03-09T20:30
экономика
россия
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ЦЮРИХ, 9 мар - РИА Новости. Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt &amp; Sprüngli закрывает свои магазины в России и приостанавливает поставки в РФ."Мы провели переоценку нашей коммерческой деятельности в России и приняли решение временно закрыть наши магазины с настоящего момента и приостановить все наши поставки в Россию", - говорится в заявлении компании, опубликованном в среду.Согласно сообщению, сотрудникам Lindt &amp; Sprüngli будет оказана поддержка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
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экономика, россия
20:30 09.03.2022
 
Производитель шоколада Lindt & Sprüngli закрывает магазины в России

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli закрывает магазины в России

© Depositphotos / belchonockРастопленный шоколад
Растопленный шоколад - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Depositphotos / belchonock
Растопленный шоколад. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 9 мар - РИА Новости. Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli закрывает свои магазины в России и приостанавливает поставки в РФ.
"Мы провели переоценку нашей коммерческой деятельности в России и приняли решение временно закрыть наши магазины с настоящего момента и приостановить все наши поставки в Россию", - говорится в заявлении компании, опубликованном в среду.
Согласно сообщению, сотрудникам Lindt & Sprüngli будет оказана поддержка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Завод Сoca-Cola в России - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 23:49
Coca-Cola приостанавливает деятельность в России
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
 
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