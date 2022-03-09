Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777380449.html
США могут ввести санкции против "Росатома", сообщили СМИ
США могут ввести санкции против "Росатома", сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2022
США могут ввести санкции против "Росатома", сообщили СМИ
Американская администрация рассматривает возможность введения санкций против российской госкорпорации "Росатом", сообщил журналист агентства Bloomberg Ари... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T23:53
2022-03-09T23:53
в мире
санкции в отношении россии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755147359_0:18:3224:1831_1920x0_80_0_0_0be3d2375e3d8c7d3cc875e90f90ce6b.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Американская администрация рассматривает возможность введения санкций против российской госкорпорации "Росатом", сообщил журналист агентства Bloomberg Ари Наттер."Администрация Байдена рассматривает возможность санкций против российского поставщика урана "Росатом". Огромные последствия для внутренней добычи урана и операторов атомных электростанций", - написал он в Twitter.Наттер добавил, что решение пока не принято.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755147359_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6b5f8f9bf07a0afb073e63ac7d1fd94d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, санкции в отношении россии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, украина, сша
23:53 09.03.2022
 
США могут ввести санкции против "Росатома", сообщили СМИ

Журналист Bloomberg Наттер: США могут ввести санкции против госкорпорации "Росатом"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд корпорации "Росатом"
Стенд корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Стенд корпорации "Росатом"
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Американская администрация рассматривает возможность введения санкций против российской госкорпорации "Росатом", сообщил журналист агентства Bloomberg Ари Наттер.
"Администрация Байдена рассматривает возможность санкций против российского поставщика урана "Росатом". Огромные последствия для внутренней добычи урана и операторов атомных электростанций", - написал он в Twitter.
Наттер добавил, что решение пока не принято.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
 
В миреСанкции в отношении РоссииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала