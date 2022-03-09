https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777380449.html

США могут ввести санкции против "Росатома", сообщили СМИ

США могут ввести санкции против "Росатома", сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2022

США могут ввести санкции против "Росатома", сообщили СМИ

Американская администрация рассматривает возможность введения санкций против российской госкорпорации "Росатом", сообщил журналист агентства Bloomberg Ари... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T23:53

2022-03-09T23:53

2022-03-09T23:53

в мире

санкции в отношении россии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

украина

сша

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ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Американская администрация рассматривает возможность введения санкций против российской госкорпорации "Росатом", сообщил журналист агентства Bloomberg Ари Наттер."Администрация Байдена рассматривает возможность санкций против российского поставщика урана "Росатом". Огромные последствия для внутренней добычи урана и операторов атомных электростанций", - написал он в Twitter.Наттер добавил, что решение пока не принято.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

россия

украина

сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, санкции в отношении россии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, украина, сша