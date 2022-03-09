США могут ввести санкции против "Росатома", сообщили СМИ
Журналист Bloomberg Наттер: США могут ввести санкции против госкорпорации "Росатом"
Стенд корпорации "Росатом"
ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Американская администрация рассматривает возможность введения санкций против российской госкорпорации "Росатом", сообщил журналист агентства Bloomberg Ари Наттер.
"Администрация Байдена рассматривает возможность санкций против российского поставщика урана "Росатом". Огромные последствия для внутренней добычи урана и операторов атомных электростанций", - написал он в Twitter.
Наттер добавил, что решение пока не принято.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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