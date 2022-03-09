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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777335147.html
США санкционной войной губят своих же партнеров, заявили в Госдуме
США санкционной войной губят своих же партнеров, заявили в Госдуме - РИА Новости, 09.03.2022
США санкционной войной губят своих же партнеров, заявили в Госдуме
Санкционные меры против России вынуждают США воевать на три фронта - против ЕС, РФ и Китая, но экономика Штатов этого не выдержит, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:40
2022-03-09T17:40
медиавойны
в мире
санкции в отношении россии
евросоюз
сша
россия
госдума рф
адальби шхагошев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Санкционные меры против России вынуждают США воевать на три фронта - против ЕС, РФ и Китая, но экономика Штатов этого не выдержит, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев."США впервые за свою историю попали в такую ситуацию, когда им приходится воевать на три фронта в экономической войне: против России, Европейского союза и Китая", - заявил политик.Как подчеркнул парламентарий, "США готовы подключить весь мир к борьбе с РФ и "топить" по пути всех своих партнеров", в том числе европейских."Они сейчас хотят заставить ЕС отказаться от импорта российского газа и нефти, энергоносителей. Мы знаем, что это значит для ЕС - это 40-50% российских поставок", - добавил он.Политик констатировал, что экспортные мощности РФ перенаправит на восток, в частности, в Китай, но в таких условиях "даже экономика США не справится с тем, чтобы вести "войну" на трех фронтах". Кроме этого, парламентарий выразил мнение, что "введение санкций, в принципе, может обойтись (президенту США Джо – ред.) Байдену и своей должностью".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
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https://ria.ru/20220309/frantsiya-1777307391.html
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в мире, санкции в отношении россии, евросоюз, сша, россия, госдума рф, адальби шхагошев
17:40 09.03.2022
 
США санкционной войной губят своих же партнеров, заявили в Госдуме

Депутат Шхагошев: санкционная война против России вынуждает США воевать на три фронта

© Фото пресс-службы депутатаЧлен президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
Член президиума Генерального совета партии Единая Россия Адальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Член президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Санкционные меры против России вынуждают США воевать на три фронта - против ЕС, РФ и Китая, но экономика Штатов этого не выдержит, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"США впервые за свою историю попали в такую ситуацию, когда им приходится воевать на три фронта в экономической войне: против России, Европейского союза и Китая", - заявил политик.
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США скандалят по поводу того, кто виноват и что делать
Как подчеркнул парламентарий, "США готовы подключить весь мир к борьбе с РФ и "топить" по пути всех своих партнеров", в том числе европейских.
"Они сейчас хотят заставить ЕС отказаться от импорта российского газа и нефти, энергоносителей. Мы знаем, что это значит для ЕС - это 40-50% российских поставок", - добавил он.
Политик констатировал, что экспортные мощности РФ перенаправит на восток, в частности, в Китай, но в таких условиях "даже экономика США не справится с тем, чтобы вести "войну" на трех фронтах". Кроме этого, парламентарий выразил мнение, что "введение санкций, в принципе, может обойтись (президенту США Джо – ред.) Байдену и своей должностью".
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Европа ищет варианты снизить свой ущерб от санкций. Получается плохо
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 18:53
США признали, что санкции против России "будут иметь цену"
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
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