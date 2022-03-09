США санкционной войной губят своих же партнеров, заявили в Госдуме
Депутат Шхагошев: санкционная война против России вынуждает США воевать на три фронта
© Фото пресс-службы депутатаЧлен президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Член президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Санкционные меры против России вынуждают США воевать на три фронта - против ЕС, РФ и Китая, но экономика Штатов этого не выдержит, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"США впервые за свою историю попали в такую ситуацию, когда им приходится воевать на три фронта в экономической войне: против России, Европейского союза и Китая", - заявил политик.
Как подчеркнул парламентарий, "США готовы подключить весь мир к борьбе с РФ и "топить" по пути всех своих партнеров", в том числе европейских.
"Они сейчас хотят заставить ЕС отказаться от импорта российского газа и нефти, энергоносителей. Мы знаем, что это значит для ЕС - это 40-50% российских поставок", - добавил он.
Политик констатировал, что экспортные мощности РФ перенаправит на восток, в частности, в Китай, но в таких условиях "даже экономика США не справится с тем, чтобы вести "войну" на трех фронтах". Кроме этого, парламентарий выразил мнение, что "введение санкций, в принципе, может обойтись (президенту США Джо – ред.) Байдену и своей должностью".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.