https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777308514.html
ЕС отключит от SWIFT три белорусских банка
ЕС отключит от SWIFT три белорусских банка - РИА Новости, 09.03.2022
ЕС отключит от SWIFT три белорусских банка
Евросоюз отключает от SWIFT Белагропромбанк, банк Дабрабыт и Банк развития Республики Беларусь, сообщила Еврокомиссия. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:04
2022-03-09T16:04
2022-03-09T17:13
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
белоруссия
евросоюз
санкции
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Евросоюз отключает от SWIFT Белагропромбанк, банк Дабрабыт и Банк развития Республики Беларусь, сообщила Еврокомиссия."В частности, согласованные меры ограничат предоставление услуг SWIFT Белагропромбанку, Банку Дабрабыт и Банку развития Республики Беларусь, а также их белорусским дочерним компаниям", - говорится в сообщении.Страны Запада начали вводить против России ограничительные меры различного характера, а также расширили санкции против Минска за его поддержку российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.Кроме того, Евросоюзом будет наложен запрет на операции с Центральным банком Белоруссии, связанные с управлением резервами или активами. Будет запрещено предоставление государственного финансирования для торговли и инвестиций в страну.Запрет коснется листинга и предоставления услуг, связанных с акциями белорусских государственных предприятий, на торговых площадках ЕС с 12 апреля 2022 года. Будет запрещен прием в ЕС депозитов на сумму более 100 тысяч евро от граждан или резидентов Белоруссии, а также продажа белорусским клиентам ценных бумаг, номинированных в евро.Запрет будет наложен и на предоставление банкнот евро в страну.Санкции вступят в силу после их опубликования в официальном журнале ЕС.
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, евросоюз, санкции, еврокомиссия
16:04 09.03.2022 (обновлено: 17:13 09.03.2022)
ЕС отключит от SWIFT три белорусских банка
ЕС отключит от SWIFT Белагропромбанк, банк Дабрабыт и Банк развития Республики Беларусь
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Евросоюз отключает от SWIFT Белагропромбанк, банк Дабрабыт и Банк развития Республики Беларусь, сообщила Еврокомиссия.
"В частности, согласованные меры ограничат предоставление услуг SWIFT Белагропромбанку, Банку Дабрабыт и Банку развития Республики Беларусь
, а также их белорусским дочерним компаниям", - говорится в сообщении.
Страны Запада начали вводить против России
ограничительные меры различного характера, а также расширили санкции против Минска за его поддержку российской военной спецоперации по демилитаризации Украины
, которая началась 24 февраля.
Кроме того, Евросоюзом будет наложен запрет на операции с Центральным банком Белоруссии, связанные с управлением резервами или активами. Будет запрещено предоставление государственного финансирования для торговли и инвестиций в страну.
Запрет коснется листинга и предоставления услуг, связанных с акциями белорусских государственных предприятий, на торговых площадках ЕС с 12 апреля 2022 года. Будет запрещен прием в ЕС депозитов на сумму более 100 тысяч евро от граждан или резидентов Белоруссии, а также продажа белорусским клиентам ценных бумаг, номинированных в евро.
Запрет будет наложен и на предоставление банкнот евро в страну.
Санкции вступят в силу после их опубликования в официальном журнале ЕС.