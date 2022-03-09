https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777308514.html

ЕС отключит от SWIFT три белорусских банка

ЕС отключит от SWIFT три белорусских банка - РИА Новости, 09.03.2022

ЕС отключит от SWIFT три белорусских банка

Евросоюз отключает от SWIFT Белагропромбанк, банк Дабрабыт и Банк развития Республики Беларусь, сообщила Еврокомиссия. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:04

2022-03-09T16:04

2022-03-09T17:13

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

белоруссия

евросоюз

санкции

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Евросоюз отключает от SWIFT Белагропромбанк, банк Дабрабыт и Банк развития Республики Беларусь, сообщила Еврокомиссия."В частности, согласованные меры ограничат предоставление услуг SWIFT Белагропромбанку, Банку Дабрабыт и Банку развития Республики Беларусь, а также их белорусским дочерним компаниям", - говорится в сообщении.Страны Запада начали вводить против России ограничительные меры различного характера, а также расширили санкции против Минска за его поддержку российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.Кроме того, Евросоюзом будет наложен запрет на операции с Центральным банком Белоруссии, связанные с управлением резервами или активами. Будет запрещено предоставление государственного финансирования для торговли и инвестиций в страну.Запрет коснется листинга и предоставления услуг, связанных с акциями белорусских государственных предприятий, на торговых площадках ЕС с 12 апреля 2022 года. Будет запрещен прием в ЕС депозитов на сумму более 100 тысяч евро от граждан или резидентов Белоруссии, а также продажа белорусским клиентам ценных бумаг, номинированных в евро.Запрет будет наложен и на предоставление банкнот евро в страну.Санкции вступят в силу после их опубликования в официальном журнале ЕС.

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, белоруссия, евросоюз, санкции, еврокомиссия