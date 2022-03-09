https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777297614.html
Discovery прекращает трансляцию телеканалов в России, пишут СМИ
Discovery прекращает трансляцию телеканалов в России, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2022
Discovery прекращает трансляцию телеканалов в России, пишут СМИ
Американская медиакомпания Discovery приостанавливает трансляцию телеканалов и временно останавливает всю свою деятельность в России, сообщает издание Variety... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:11
2022-03-09T15:11
2022-03-09T16:22
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
технологии
национальная медиа группа
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Американская медиакомпания Discovery приостанавливает трансляцию телеканалов и временно останавливает всю свою деятельность в России, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление компании.Отмечается, что в среду будет остановлена трансляция около 15 каналов компании Discovery, которые управляются через российскую медиакомпанию "Медиа Альянс" совместно с "Национальной медиа группой"."Discovery приняла решение приостановить трансляцию своих каналов и сервисов в России", — заявил изданию представитель компании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, технологии, национальная медиа группа
15:11 09.03.2022 (обновлено: 16:22 09.03.2022)
Discovery прекращает трансляцию телеканалов в России, пишут СМИ
Variety: Discovery прекращает трансляцию телеканалов в России