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Discovery прекращает трансляцию телеканалов в России, пишут СМИ
Discovery прекращает трансляцию телеканалов в России, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2022
Discovery прекращает трансляцию телеканалов в России, пишут СМИ
Американская медиакомпания Discovery приостанавливает трансляцию телеканалов и временно останавливает всю свою деятельность в России, сообщает издание Variety... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:11
2022-03-09T16:22
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
технологии
национальная медиа группа
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Американская медиакомпания Discovery приостанавливает трансляцию телеканалов и временно останавливает всю свою деятельность в России, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление компании.Отмечается, что в среду будет остановлена трансляция около 15 каналов компании Discovery, которые управляются через российскую медиакомпанию "Медиа Альянс" совместно с "Национальной медиа группой"."Discovery приняла решение приостановить трансляцию своих каналов и сервисов в России", — заявил изданию представитель компании.
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санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, технологии, национальная медиа группа
15:11 09.03.2022 (обновлено: 16:22 09.03.2022)
 
Discovery прекращает трансляцию телеканалов в России, пишут СМИ

Variety: Discovery прекращает трансляцию телеканалов в России

© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира Discovery Communications в Сильвер-Спринг, США
Штаб-квартира Discovery Communications в Сильвер-Спринг, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира Discovery Communications в Сильвер-Спринг, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Американская медиакомпания Discovery приостанавливает трансляцию телеканалов и временно останавливает всю свою деятельность в России, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что в среду будет остановлена трансляция около 15 каналов компании Discovery, которые управляются через российскую медиакомпанию "Медиа Альянс" совместно с "Национальной медиа группой".
"Discovery приняла решение приостановить трансляцию своих каналов и сервисов в России", — заявил изданию представитель компании.
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