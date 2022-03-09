https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777297614.html

Discovery прекращает трансляцию телеканалов в России, пишут СМИ

Discovery прекращает трансляцию телеканалов в России, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2022

Discovery прекращает трансляцию телеканалов в России, пишут СМИ

Американская медиакомпания Discovery приостанавливает трансляцию телеканалов и временно останавливает всю свою деятельность в России, сообщает издание Variety... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:11

2022-03-09T15:11

2022-03-09T16:22

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

технологии

национальная медиа группа

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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Американская медиакомпания Discovery приостанавливает трансляцию телеканалов и временно останавливает всю свою деятельность в России, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление компании.Отмечается, что в среду будет остановлена трансляция около 15 каналов компании Discovery, которые управляются через российскую медиакомпанию "Медиа Альянс" совместно с "Национальной медиа группой"."Discovery приняла решение приостановить трансляцию своих каналов и сервисов в России", — заявил изданию представитель компании.

https://ria.ru/20220306/netflix-1776980058.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, технологии, национальная медиа группа