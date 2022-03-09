https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777295503.html

Кадыров высказался об уходе McDonald's и Coca-Cola из России

Кадыров высказался об уходе McDonald's и Coca-Cola из России - РИА Новости, 09.03.2022

Кадыров высказался об уходе McDonald's и Coca-Cola из России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вместе с уходом McDonald"s, Coca-Cola и PepsiCo с российского рынка уходит в прошлое доминирование разрушающего организм... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:02

2022-03-09T15:02

2022-03-09T15:40

санкции в отношении россии

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

макдоналдс

пепси-кола

вооруженные силы рф

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ГРОЗНЫЙ, 9 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вместе с уходом McDonald"s, Coca-Cola и PepsiCo с российского рынка уходит в прошлое доминирование разрушающего организм американского пойла и полуфабрикатов.Ранее компании McDonald"s, Coca-Cola и PepsiCo заявили, что приостанавливают деятельность в России."Макдоналдс", "Кока-Кола", "Пепси-Кола" объявили, что в рамках санкций против России уходят из нашей страны. Послушайте, а ведь с каждым днем новости все лучше и позитивнее! Наконец отечественные производители вздохнут свободно. Они так долго и с нетерпением ждали этого дня. Уходит в прошлое доминирование на рынке американского разрушающего организм пойла и полуфабрикатов от "Макдоналдс" для желающих страдать ожирением", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он напомнил, что всегда выступал за потребление экологической еды и правильное питание."Без этой газировки и фастфудов будет намного лучше и, главное, полезнее. Теперь наших товаров будет больше на прилавках, откроется больше возможностей для российского бизнеса, а прибыль останется в стране", - отметил Кадыров. Он добавил, что Россия способна прокормить не только себя, но и весь мир. "Если западные страны рассчитывают, что своими санкциями обрушат экономику и оставят голодной такую мощную державу, как Россия, занимающую по территории 1/8 часть земной суши, то очень глубоко ошибаются. Мы не только себя, но и весь мир прокормить сможем, если понадобится", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 8 марта, уничтожено более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 84 беспилотника. Взята под контроль территория вокруг остановленной Чернобыльской и действующей Запорожской АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1 597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными.

https://ria.ru/20220308/unilever-1777187624.html

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луганская народная республика

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, макдоналдс, пепси-кола, вооруженные силы рф, telegram (приложение)