https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777287985.html

Россия заранее начала подготовку к санкциям, заявил Песков

Россия заранее начала подготовку к санкциям, заявил Песков - РИА Новости, 09.03.2022

Россия заранее начала подготовку к санкциям, заявил Песков

Санкции Запада против РФ были ожидаемыми, соответственно заранее началась подготовка мер по минимизации их последствий, заявил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:32

2022-03-09T14:32

2022-03-09T14:32

экономика

россия

дмитрий песков

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Санкции Запада против РФ были ожидаемыми, соответственно заранее началась подготовка мер по минимизации их последствий, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что собственно санкции были ожидаемыми и самые разные наборы санкций тщательно прорабатывались и обдумывались заранее. Заранее также была начата подготовка минимизации последствий от различных наборов санкций", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ожидала ли российская сторона таких экономических последствий от санкций.

https://ria.ru/20220309/lukashevich-1777285230.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, дмитрий песков, санкции, санкции в отношении россии