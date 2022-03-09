https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777287985.html
Россия заранее начала подготовку к санкциям, заявил Песков
Россия заранее начала подготовку к санкциям, заявил Песков - РИА Новости, 09.03.2022
Россия заранее начала подготовку к санкциям, заявил Песков
Санкции Запада против РФ были ожидаемыми, соответственно заранее началась подготовка мер по минимизации их последствий, заявил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:32
2022-03-09T14:32
2022-03-09T14:32
экономика
россия
дмитрий песков
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Санкции Запада против РФ были ожидаемыми, соответственно заранее началась подготовка мер по минимизации их последствий, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что собственно санкции были ожидаемыми и самые разные наборы санкций тщательно прорабатывались и обдумывались заранее. Заранее также была начата подготовка минимизации последствий от различных наборов санкций", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ожидала ли российская сторона таких экономических последствий от санкций.
https://ria.ru/20220309/lukashevich-1777285230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, санкции, санкции в отношении россии
Россия заранее начала подготовку к санкциям, заявил Песков
Песков: Россия заранее начала подготовку для минимизации последствий от санкций