Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777287985.html
Россия заранее начала подготовку к санкциям, заявил Песков
Россия заранее начала подготовку к санкциям, заявил Песков - РИА Новости, 09.03.2022
Россия заранее начала подготовку к санкциям, заявил Песков
Санкции Запада против РФ были ожидаемыми, соответственно заранее началась подготовка мер по минимизации их последствий, заявил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:32
2022-03-09T14:32
экономика
россия
дмитрий песков
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Санкции Запада против РФ были ожидаемыми, соответственно заранее началась подготовка мер по минимизации их последствий, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что собственно санкции были ожидаемыми и самые разные наборы санкций тщательно прорабатывались и обдумывались заранее. Заранее также была начата подготовка минимизации последствий от различных наборов санкций", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ожидала ли российская сторона таких экономических последствий от санкций.
https://ria.ru/20220309/lukashevich-1777285230.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85b822f87e680a40d54f56fae8acbb4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий песков, санкции, санкции в отношении россии
14:32 09.03.2022
 
Россия заранее начала подготовку к санкциям, заявил Песков

Песков: Россия заранее начала подготовку для минимизации последствий от санкций

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Санкции Запада против РФ были ожидаемыми, соответственно заранее началась подготовка мер по минимизации их последствий, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что собственно санкции были ожидаемыми и самые разные наборы санкций тщательно прорабатывались и обдумывались заранее. Заранее также была начата подготовка минимизации последствий от различных наборов санкций", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ожидала ли российская сторона таких экономических последствий от санкций.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
14:18
Лукашевича поразила позиция "европейских малышей" по российскому газу
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала