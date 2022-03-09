https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777278647.html

Правительство разрабатывает все варианты ответа на санкции, заявил Песков

Правительство разрабатывает все варианты ответа на санкции, заявил Песков - РИА Новости, 09.03.2022

Правительство разрабатывает все варианты ответа на санкции, заявил Песков

Все варианты ответа на санкций и развития событий прорабатываются в правительственном штабе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:49

2022-03-09T13:49

2022-03-09T14:02

дмитрий песков

экономика

правительство рф

санкции в отношении россии

единая россия

россия

украина

андрей турчак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776090810_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0cdf20d8188af37919dd8b2465eee4cc.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Все варианты ответа на санкций и развития событий прорабатываются в правительственном штабе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения по национализации предприятий компаний, объявивших об уходе с российского рынка.Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в понедельник заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине."Я ничего не могу сказать, какой-то сформированной позиции на этот счет нет, но всякие сценарии, они рассматриваются и прорабатываются весьма в экстренном порядке именно в правительственном штабе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле всерьез инициативу о национализации предприятий тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок.Он не конкретизировал, какие именно сценарии прорабатываются.

https://ria.ru/20220309/bezrabotitsa-1777281966.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий песков, экономика, правительство рф, санкции в отношении россии, единая россия, россия, украина, андрей турчак