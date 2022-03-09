https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777278647.html
Правительство разрабатывает все варианты ответа на санкции, заявил Песков
Правительство разрабатывает все варианты ответа на санкции, заявил Песков - РИА Новости, 09.03.2022
Правительство разрабатывает все варианты ответа на санкции, заявил Песков
Все варианты ответа на санкций и развития событий прорабатываются в правительственном штабе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:49
2022-03-09T13:49
2022-03-09T14:02
дмитрий песков
экономика
правительство рф
санкции в отношении россии
единая россия
россия
украина
андрей турчак
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Все варианты ответа на санкций и развития событий прорабатываются в правительственном штабе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения по национализации предприятий компаний, объявивших об уходе с российского рынка.Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в понедельник заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине."Я ничего не могу сказать, какой-то сформированной позиции на этот счет нет, но всякие сценарии, они рассматриваются и прорабатываются весьма в экстренном порядке именно в правительственном штабе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле всерьез инициативу о национализации предприятий тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок.Он не конкретизировал, какие именно сценарии прорабатываются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, экономика, правительство рф, санкции в отношении россии, единая россия, россия, украина, андрей турчак
13:49 09.03.2022 (обновлено: 14:02 09.03.2022)
Правительство разрабатывает все варианты ответа на санкции, заявил Песков
Песков: правительственный штаб разрабатывает все варианты ответа на санкции
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Все варианты ответа на санкций и развития событий прорабатываются в правительственном штабе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения по национализации предприятий компаний, объявивших об уходе с российского рынка.
Секретарь генсовета партии "Единая Россия
" Андрей Турчак
в понедельник заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России
во время спецоперации на Украине
.
"Я ничего не могу сказать, какой-то сформированной позиции на этот счет нет, но всякие сценарии, они рассматриваются и прорабатываются весьма в экстренном порядке именно в правительственном штабе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле всерьез инициативу о национализации предприятий тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок.
Он не конкретизировал, какие именно сценарии прорабатываются.