https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777273650.html

Новые персональные санкции ЕС против России затронут более ста человек

Новые персональные санкции ЕС против России затронут более ста человек - РИА Новости, 09.03.2022

Новые персональные санкции ЕС против России затронут более ста человек

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что новый пакет персональных санкций против России из-за Украины затронет более ста физлиц. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:30

2022-03-09T13:30

2022-03-09T13:33

экономика

санкции

евросоюз

жозеп боррель

россия

признание днр и лнр в россии

украина

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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что новый пакет персональных санкций против России из-за Украины затронет более ста физлиц.Ранее в среду расширение санкций согласовали постпреды стран ЕС, запущена техническая процедура окончательного утверждения, после чего новый пакет будет обнародован и вступит в силу. Ожидается, что санкционный список может быть опубликован уже в среду вечером."Новый пакет санкций был передан на рассмотрение государств-членов ЕС, он включает более 100 чиновников, представителей номенклатуры в России… Этот пакет также содержит дополнительные экономические санкции", - сообщил Боррель.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, санкции, евросоюз, жозеп боррель, россия, признание днр и лнр в россии, украина