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Новые персональные санкции ЕС против России затронут более ста человек
Новые персональные санкции ЕС против России затронут более ста человек - РИА Новости, 09.03.2022
Новые персональные санкции ЕС против России затронут более ста человек
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что новый пакет персональных санкций против России из-за Украины затронет более ста физлиц. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:30
2022-03-09T13:33
экономика
санкции
евросоюз
жозеп боррель
россия
признание днр и лнр в россии
украина
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что новый пакет персональных санкций против России из-за Украины затронет более ста физлиц.Ранее в среду расширение санкций согласовали постпреды стран ЕС, запущена техническая процедура окончательного утверждения, после чего новый пакет будет обнародован и вступит в силу. Ожидается, что санкционный список может быть опубликован уже в среду вечером."Новый пакет санкций был передан на рассмотрение государств-членов ЕС, он включает более 100 чиновников, представителей номенклатуры в России… Этот пакет также содержит дополнительные экономические санкции", - сообщил Боррель.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, санкции, евросоюз, жозеп боррель, россия, признание днр и лнр в россии, украина
13:30 09.03.2022 (обновлено: 13:33 09.03.2022)
 
Новые персональные санкции ЕС против России затронут более ста человек

Глава дипломатии ЕС Боррель: новые санкции против России затронут более ста человек

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что новый пакет персональных санкций против России из-за Украины затронет более ста физлиц.
Ранее в среду расширение санкций согласовали постпреды стран ЕС, запущена техническая процедура окончательного утверждения, после чего новый пакет будет обнародован и вступит в силу. Ожидается, что санкционный список может быть опубликован уже в среду вечером.
"Новый пакет санкций был передан на рассмотрение государств-членов ЕС, он включает более 100 чиновников, представителей номенклатуры в России… Этот пакет также содержит дополнительные экономические санкции", - сообщил Боррель.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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ЭкономикаСанкцииЕвросоюзЖозеп БоррельРоссияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраина
 
 
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