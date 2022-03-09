https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777273650.html
Новые персональные санкции ЕС против России затронут более ста человек
Новые персональные санкции ЕС против России затронут более ста человек - РИА Новости, 09.03.2022
Новые персональные санкции ЕС против России затронут более ста человек
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что новый пакет персональных санкций против России из-за Украины затронет более ста физлиц. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:30
2022-03-09T13:30
2022-03-09T13:33
экономика
санкции
евросоюз
жозеп боррель
россия
признание днр и лнр в россии
украина
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что новый пакет персональных санкций против России из-за Украины затронет более ста физлиц.Ранее в среду расширение санкций согласовали постпреды стран ЕС, запущена техническая процедура окончательного утверждения, после чего новый пакет будет обнародован и вступит в силу. Ожидается, что санкционный список может быть опубликован уже в среду вечером."Новый пакет санкций был передан на рассмотрение государств-членов ЕС, он включает более 100 чиновников, представителей номенклатуры в России… Этот пакет также содержит дополнительные экономические санкции", - сообщил Боррель.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции, евросоюз, жозеп боррель, россия, признание днр и лнр в россии, украина
13:30 09.03.2022 (обновлено: 13:33 09.03.2022)
Новые персональные санкции ЕС против России затронут более ста человек
Глава дипломатии ЕС Боррель: новые санкции против России затронут более ста человек