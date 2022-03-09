13:24 09.03.2022 (обновлено: 15:09 09.03.2022)
Запад сам себе навредил антироссийскими санкциями, заявили в МИД
МИД: западные страны сами себе навредили антироссийскими санкциями
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Санкции Запада против России нанесли сокрушительный удар по самим этим странам, ситуация там будет драматически деградировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, ухудшение положения дел в мировой экономике было спровоцировано кризисом, связанным с COVID-19.
"Вы же его (кризис) сейчас усугубили санкциями, которые уже даже вне зависимости от того, что мы даже еще не приступали глобально к выработке контрмер, уже нанесли по вам сокрушительный удар. Вы это сделали сами. В этих условиях ситуация внутри ваших стран будет драматически деградировать", - сказала Захарова на брифинге.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.