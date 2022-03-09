https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777272784.html

Запад сам себе навредил антироссийскими санкциями, заявили в МИД

Запад сам себе навредил антироссийскими санкциями, заявили в МИД - РИА Новости, 09.03.2022

Запад сам себе навредил антироссийскими санкциями, заявили в МИД

Санкции Запада против России нанесли сокрушительный удар по самим этим странам, ситуация там будет драматически деградировать, заявила официальный представитель РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:24

2022-03-09T13:24

2022-03-09T15:09

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мохаммед баркиндо

сергей лавров

александр новак

сша

россия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777289624_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_af1b160edaa0efa57ea1c4f6b6669f54.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Санкции Запада против России нанесли сокрушительный удар по самим этим странам, ситуация там будет драматически деградировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, ухудшение положения дел в мировой экономике было спровоцировано кризисом, связанным с COVID-19."Вы же его (кризис) сейчас усугубили санкциями, которые уже даже вне зависимости от того, что мы даже еще не приступали глобально к выработке контрмер, уже нанесли по вам сокрушительный удар. Вы это сделали сами. В этих условиях ситуация внутри ваших стран будет драматически деградировать", - сказала Захарова на брифинге.Западные страны ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777273650.html

https://ria.ru/20220309/mid-1777227488.html

сша

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Ситуация внутри ваших стран будет деградировать" – Захарова о последствиях санкций Запада Санкции Запада против России нанесли сокрушительный удар по самим этим странам, ситуация там будет драматически деградировать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 2022-03-09T13:24 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мохаммед баркиндо, сергей лавров, александр новак, сша, россия, великобритания, втб, евросоюз, сбербанк россии