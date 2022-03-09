https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777262901.html

Новые санкции Евросоюза затронут рынок криптовалют, заявили во Франции

Новые санкции Евросоюза затронут рынок криптовалют, заявили во Франции - РИА Новости, 09.03.2022

Новые санкции Евросоюза затронут рынок криптовалют, заявили во Франции

Новые санкции Евросоюза из-за Украины затронут рынок криптовалют, говорится в сообщении председательствующей в настоящее время в Совете ЕС делегации Франции. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:39

2022-03-09T12:39

2022-03-09T12:58

криптовалюта

санкции

в мире

евросоюз

франция

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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Новые санкции Евросоюза из-за Украины затронут рынок криптовалют, говорится в сообщении председательствующей в настоящее время в Совете ЕС делегации Франции."Принятые меры направлены на исключение из системы SWIFT трех белорусских банков", - говорится в сообщении делегации в Twitter.Сообщается также, что санкции затронут рынок криптовалют.

https://ria.ru/20220308/nuland-1777198479.html

франция

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

криптовалюта, санкции, в мире, евросоюз, франция