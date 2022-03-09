https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777262901.html
Новые санкции Евросоюза затронут рынок криптовалют, заявили во Франции
Новые санкции Евросоюза затронут рынок криптовалют, заявили во Франции - РИА Новости, 09.03.2022
Новые санкции Евросоюза затронут рынок криптовалют, заявили во Франции
Новые санкции Евросоюза из-за Украины затронут рынок криптовалют, говорится в сообщении председательствующей в настоящее время в Совете ЕС делегации Франции. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:39
2022-03-09T12:39
2022-03-09T12:58
криптовалюта
санкции
в мире
евросоюз
франция
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Новые санкции Евросоюза из-за Украины затронут рынок криптовалют, говорится в сообщении председательствующей в настоящее время в Совете ЕС делегации Франции."Принятые меры направлены на исключение из системы SWIFT трех белорусских банков", - говорится в сообщении делегации в Twitter.Сообщается также, что санкции затронут рынок криптовалют.
https://ria.ru/20220308/nuland-1777198479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
криптовалюта, санкции, в мире, евросоюз, франция
12:39 09.03.2022 (обновлено: 12:58 09.03.2022)
Новые санкции Евросоюза затронут рынок криптовалют, заявили во Франции
Председательство Франции: новые санкции Евросоюза из-за Украины затронут рынок криптовалют