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Новые санкции Евросоюза затронут рынок криптовалют, заявили во Франции
Новые санкции Евросоюза затронут рынок криптовалют, заявили во Франции - РИА Новости, 09.03.2022
Новые санкции Евросоюза затронут рынок криптовалют, заявили во Франции
Новые санкции Евросоюза из-за Украины затронут рынок криптовалют, говорится в сообщении председательствующей в настоящее время в Совете ЕС делегации Франции. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:39
2022-03-09T12:58
криптовалюта
санкции
в мире
евросоюз
франция
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Новые санкции Евросоюза из-за Украины затронут рынок криптовалют, говорится в сообщении председательствующей в настоящее время в Совете ЕС делегации Франции."Принятые меры направлены на исключение из системы SWIFT трех белорусских банков", - говорится в сообщении делегации в Twitter.Сообщается также, что санкции затронут рынок криптовалют.
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криптовалюта, санкции, в мире, евросоюз, франция
12:39 09.03.2022 (обновлено: 12:58 09.03.2022)
 
Новые санкции Евросоюза затронут рынок криптовалют, заявили во Франции

Председательство Франции: новые санкции Евросоюза из-за Украины затронут рынок криптовалют

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Новые санкции Евросоюза из-за Украины затронут рынок криптовалют, говорится в сообщении председательствующей в настоящее время в Совете ЕС делегации Франции.
"Принятые меры направлены на исключение из системы SWIFT трех белорусских банков", - говорится в сообщении делегации в Twitter.
Сообщается также, что санкции затронут рынок криптовалют.
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 23:42
США изучают способы ограничения доступа России к криптовалютам
 
КриптовалютаСанкцииВ миреЕвросоюзФранция
 
 
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