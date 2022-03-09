https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777261943.html
Постпреды ЕС согласовали новые санкции против России и Белоруссии
Постпреды ЕС согласовали новые санкции против России и Белоруссии - РИА Новости, 09.03.2022
Постпреды ЕС согласовали новые санкции против России и Белоруссии
Постпреды ЕС на заседании COREPER II в среду согласовали исключение трех белорусских банков из системы SWIFT, говорится в сообщении председательствующей в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:35
2022-03-09T12:35
2022-03-09T13:15
франция
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Постпреды ЕС на заседании COREPER II в среду согласовали исключение трех белорусских банков из системы SWIFT, говорится в сообщении председательствующей в настоящее время в Совете ЕС делегации Франции."Принятые меры направлены на исключение из системы SWIFT трех белорусских банков", - говорится в сообщении делегации в Twitter.Сообщается также, что санкции затронут рынок криптовалют.
https://ria.ru/20220302/banki-1776078335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
12:35 09.03.2022 (обновлено: 13:15 09.03.2022)
Постпреды ЕС согласовали новые санкции против России и Белоруссии
Постпреды ЕС согласовали исключение трех белорусских банков из SWIFT