https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777261943.html

Постпреды ЕС согласовали новые санкции против России и Белоруссии

Постпреды ЕС согласовали новые санкции против России и Белоруссии - РИА Новости, 09.03.2022

Постпреды ЕС согласовали новые санкции против России и Белоруссии

Постпреды ЕС на заседании COREPER II в среду согласовали исключение трех белорусских банков из системы SWIFT, говорится в сообщении председательствующей в... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:35

2022-03-09T12:35

2022-03-09T13:15

франция

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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БРЮССЕЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Постпреды ЕС на заседании COREPER II в среду согласовали исключение трех белорусских банков из системы SWIFT, говорится в сообщении председательствующей в настоящее время в Совете ЕС делегации Франции."Принятые меры направлены на исключение из системы SWIFT трех белорусских банков", - говорится в сообщении делегации в Twitter.Сообщается также, что санкции затронут рынок криптовалют.

https://ria.ru/20220302/banki-1776078335.html

франция

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

франция, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии