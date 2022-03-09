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Британия запретила экспорт авиационных и космических технологий в Россию
Британия запретила экспорт авиационных и космических технологий в Россию - РИА Новости, 09.03.2022
Британия запретила экспорт авиационных и космических технологий в Россию
Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию товаров и технологий в авиационной и космической отрасли, говорится в заявлении британского МИД. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:50
2022-03-09T11:13
космос - риа наука
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости. Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию товаров и технологий в авиационной и космической отрасли, говорится в заявлении британского МИД."Дополнительные торговые меры не позволят экспортировать из Великобритании в Россию товары и технологии, связанные с авиационной и космической отраслью, в том числе услуги страхования и перестрахования", - говорится в заявлении.Это означает, что покрытие существующих полисов аннулируется, и британские страховые компании и перестраховщики не смогут выплачивать компенсации по существующим полисам в этих секторах.
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космос - риа наука, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
10:50 09.03.2022 (обновлено: 11:13 09.03.2022)
 
Британия запретила экспорт авиационных и космических технологий в Россию

Британия запретила экспорт авиационных и космических технологий и товаров в Россию

© REUTERS / May JamesЗдание Парламента в Лондоне, Великобритания
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / May James
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости. Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию товаров и технологий в авиационной и космической отрасли, говорится в заявлении британского МИД.
"Дополнительные торговые меры не позволят экспортировать из Великобритании в Россию товары и технологии, связанные с авиационной и космической отраслью, в том числе услуги страхования и перестрахования", - говорится в заявлении.
Это означает, что покрытие существующих полисов аннулируется, и британские страховые компании и перестраховщики не смогут выплачивать компенсации по существующим полисам в этих секторах.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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В МИД отреагировали на антироссийские санкции ЕС и США в авиаотрасли
 
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