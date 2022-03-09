https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777238894.html

Британия запретила экспорт авиационных и космических технологий в Россию

Британия запретила экспорт авиационных и космических технологий в Россию - РИА Новости, 09.03.2022

Британия запретила экспорт авиационных и космических технологий в Россию

Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию товаров и технологий в авиационной и космической отрасли, говорится в заявлении британского МИД. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:50

2022-03-09T10:50

2022-03-09T11:13

космос - риа наука

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости. Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию товаров и технологий в авиационной и космической отрасли, говорится в заявлении британского МИД."Дополнительные торговые меры не позволят экспортировать из Великобритании в Россию товары и технологии, связанные с авиационной и космической отраслью, в том числе услуги страхования и перестрахования", - говорится в заявлении.Это означает, что покрытие существующих полисов аннулируется, и британские страховые компании и перестраховщики не смогут выплачивать компенсации по существующим полисам в этих секторах.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777234903.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

космос - риа наука, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии