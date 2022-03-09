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Китай раскритиковал запрет США на импорт российской нефти
Китай раскритиковал запрет США на импорт российской нефти - РИА Новости, 09.03.2022
Китай раскритиковал запрет США на импорт российской нефти
Китай решительно выступает против односторонних санкций, они не принесут мира и безопасности, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:23
2022-03-09T11:49
цены на нефть
китай
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости. Китай решительно выступает против односторонних санкций, они не принесут мира и безопасности, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Китай решительно выступает против односторонних санкций, не имеющих под собой международно-правовой базы", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать решение США о запрете на импорт энергоносителей из РФ.Он подчеркнул, что размахивание санкционной дубинкой по любому случаю не принесет мир и безопасность."Это лишь вызовет серьезные трудности для экономики и условий жизни людей в соответствующих странах, приведет к ситуации, когда в проигрыше останутся обе стороны, еще больше усугубит раскол и конфронтацию", - подчеркнул Чжао Лицзянь.Дипломат также добавил, что "Китай и Россия всегда поддерживали хорошее сотрудничество в энергетической сфере и продолжат на основе принципов взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды развивать нормальное торговое сотрудничество, в том числе и в нефтегазовой сфере".Во вторник президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете на импорт энергоносителей из РФ. Запрет распространяется на нефть, сжиженный природный газ и уголь, а также ряд нефтепродуктов, но не распространяется на уран. Объявляя об этом, Байден признал, что европейские страны могут не последовать за этим решением.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
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цены на нефть, китай, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
10:23 09.03.2022 (обновлено: 11:49 09.03.2022)
 
Китай раскритиковал запрет США на импорт российской нефти

МИД Китая раскритиковал запрет США на импорт российской нефти

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка
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ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости. Китай решительно выступает против односторонних санкций, они не принесут мира и безопасности, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Китай решительно выступает против односторонних санкций, не имеющих под собой международно-правовой базы", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать решение США о запрете на импорт энергоносителей из РФ.
Он подчеркнул, что размахивание санкционной дубинкой по любому случаю не принесет мир и безопасность.
"Это лишь вызовет серьезные трудности для экономики и условий жизни людей в соответствующих странах, приведет к ситуации, когда в проигрыше останутся обе стороны, еще больше усугубит раскол и конфронтацию", - подчеркнул Чжао Лицзянь.
Дипломат также добавил, что "Китай и Россия всегда поддерживали хорошее сотрудничество в энергетической сфере и продолжат на основе принципов взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды развивать нормальное торговое сотрудничество, в том числе и в нефтегазовой сфере".
Во вторник президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете на импорт энергоносителей из РФ. Запрет распространяется на нефть, сжиженный природный газ и уголь, а также ряд нефтепродуктов, но не распространяется на уран. Объявляя об этом, Байден признал, что европейские страны могут не последовать за этим решением.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
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Цены на нефтьКитайСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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