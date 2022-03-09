В МИД отреагировали на заявления Токио по антироссийским санкциям
Захарова о заявлениях Токио по санкциям Запада: эти высказывания вредят Японии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, комментируя заявления Японии на фоне западных санкций об "исконных японских территориях" в отношении Курильских островов, что подобные высказывания вредят собственным интересам Токио.
"К сожалению, Япония активнейшим образом включилась в западный мейнстрим, исполняет все указания безропотно, без понимания того, несколько она вредит собственным интересам, собственным же, как они заявляли, вопросам, которые могли решаться в политическом, дипломатическом контексте с нашей страной. Они, видимо, просто не понимают, насколько действуют разрушительно в отношении собственных национальных интересов", - сказала она в эфире Радио Sputnik.
Радио Sputnik начало вещание в среду на частоте 91,2.
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