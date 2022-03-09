https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777228419.html

В МИД отреагировали на заявления Токио по антироссийским санкциям

В МИД отреагировали на заявления Токио по антироссийским санкциям - РИА Новости, 09.03.2022

В МИД отреагировали на заявления Токио по антироссийским санкциям

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, комментируя заявления Японии на фоне западных санкций об "исконных японских территориях" в отношении... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:44

2022-03-09T09:44

2022-03-09T09:44

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

мария захарова

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, комментируя заявления Японии на фоне западных санкций об "исконных японских территориях" в отношении Курильских островов, что подобные высказывания вредят собственным интересам Токио.Радио Sputnik начало вещание в среду на частоте 91,2.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777147504.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, мария захарова