Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777228419.html
В МИД отреагировали на заявления Токио по антироссийским санкциям
В МИД отреагировали на заявления Токио по антироссийским санкциям - РИА Новости, 09.03.2022
В МИД отреагировали на заявления Токио по антироссийским санкциям
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, комментируя заявления Японии на фоне западных санкций об "исконных японских территориях" в отношении... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:44
2022-03-09T09:44
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_0:308:2982:1985_1920x0_80_0_0_17a492efa43e66ec8c96821dfa57f37b.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, комментируя заявления Японии на фоне западных санкций об "исконных японских территориях" в отношении Курильских островов, что подобные высказывания вредят собственным интересам Токио.Радио Sputnik начало вещание в среду на частоте 91,2.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777147504.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_190b4b4a0f13764a62f8aec1ec4c9fd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, мария захарова
09:44 09.03.2022
 
В МИД отреагировали на заявления Токио по антироссийским санкциям

Захарова о заявлениях Токио по санкциям Запада: эти высказывания вредят Японии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, комментируя заявления Японии на фоне западных санкций об "исконных японских территориях" в отношении Курильских островов, что подобные высказывания вредят собственным интересам Токио.

"К сожалению, Япония активнейшим образом включилась в западный мейнстрим, исполняет все указания безропотно, без понимания того, несколько она вредит собственным интересам, собственным же, как они заявляли, вопросам, которые могли решаться в политическом, дипломатическом контексте с нашей страной. Они, видимо, просто не понимают, насколько действуют разрушительно в отношении собственных национальных интересов", - сказала она в эфире Радио Sputnik.

Радио Sputnik начало вещание в среду на частоте 91,2.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 14:03
Кадыров высмеял санкции Японии против себя
 
Санкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в РоссииМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала