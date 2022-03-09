Китай не присоединится к антироссийским санкциям, считает эксперт
Эксперт Островский: Китай не присоединится к антироссийским санкциям
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Сколько бы Запад не пытался переубедить Китай, тот не пойдет на уступки и не присоединится к антироссийским санкциям, будет придерживаться нейтралитета в отношении конфликта на Украине, заявил РИА Новости руководитель центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока Андрей Островский.
Запад пытается убедить власти Китая в том, что нейтралитет в отношении конфликта на Украине – не вариант, и у них есть возможность сыграть лидирующую роль в урегулировании, заявила накануне, в частности, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
"Китай ни в коем случае не присоединится к антироссийским санкциям, будет придерживаться нейтралитета в отношении конфликта на Украине. Ведь между нами подписан договор о добрососедских отношениях сроком на 20 лет, который был пролонгирован еще на 5 лет. Плюс недавно было подписано еще два важных соглашения. Пекин обычно не нарушает такие договоренности. Он будет внимательно следить за развитием ситуации", - сказал он.
Кроме того, считает Островский, "у Пекина есть важная международная проблема - Тайвань, который является частью его территорией, а США тем не менее поставляют туда оружие, что идет вразрез с их соглашениями от 80-х годов".
"Так что Пекин все звонки со стороны Запада относительно необходимости присоединиться к антироссийским санкциям будет, по сути, вежливо игнорировать", - подчеркнул глава центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока.