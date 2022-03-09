https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777226728.html

Китай не присоединится к антироссийским санкциям, считает эксперт

Китай не присоединится к антироссийским санкциям, считает эксперт - РИА Новости, 09.03.2022

Китай не присоединится к антироссийским санкциям, считает эксперт

Сколько бы Запад не пытался переубедить Китай, тот не пойдет на уступки и не присоединится к антироссийским санкциям, будет придерживаться нейтралитета в... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:35

2022-03-09T09:35

2022-03-09T09:35

в мире

цены на нефть

виктория нуланд

сша

тайвань

дальний восток

китай

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Сколько бы Запад не пытался переубедить Китай, тот не пойдет на уступки и не присоединится к антироссийским санкциям, будет придерживаться нейтралитета в отношении конфликта на Украине, заявил РИА Новости руководитель центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока Андрей Островский.Запад пытается убедить власти Китая в том, что нейтралитет в отношении конфликта на Украине – не вариант, и у них есть возможность сыграть лидирующую роль в урегулировании, заявила накануне, в частности, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд."Китай ни в коем случае не присоединится к антироссийским санкциям, будет придерживаться нейтралитета в отношении конфликта на Украине. Ведь между нами подписан договор о добрососедских отношениях сроком на 20 лет, который был пролонгирован еще на 5 лет. Плюс недавно было подписано еще два важных соглашения. Пекин обычно не нарушает такие договоренности. Он будет внимательно следить за развитием ситуации", - сказал он.Кроме того, считает Островский, "у Пекина есть важная международная проблема - Тайвань, который является частью его территорией, а США тем не менее поставляют туда оружие, что идет вразрез с их соглашениями от 80-х годов"."Так что Пекин все звонки со стороны Запада относительно необходимости присоединиться к антироссийским санкциям будет, по сути, вежливо игнорировать", - подчеркнул глава центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока.

https://ria.ru/20220309/nuland-1777201312.html

сша

тайвань

дальний восток

китай

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, цены на нефть, виктория нуланд, сша, тайвань, дальний восток, китай, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии