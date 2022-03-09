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Китай не присоединится к антироссийским санкциям, считает эксперт
Китай не присоединится к антироссийским санкциям, считает эксперт - РИА Новости, 09.03.2022
Китай не присоединится к антироссийским санкциям, считает эксперт
Сколько бы Запад не пытался переубедить Китай, тот не пойдет на уступки и не присоединится к антироссийским санкциям, будет придерживаться нейтралитета в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:35
2022-03-09T09:35
в мире
цены на нефть
виктория нуланд
сша
тайвань
дальний восток
китай
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Сколько бы Запад не пытался переубедить Китай, тот не пойдет на уступки и не присоединится к антироссийским санкциям, будет придерживаться нейтралитета в отношении конфликта на Украине, заявил РИА Новости руководитель центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока Андрей Островский.Запад пытается убедить власти Китая в том, что нейтралитет в отношении конфликта на Украине – не вариант, и у них есть возможность сыграть лидирующую роль в урегулировании, заявила накануне, в частности, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд."Китай ни в коем случае не присоединится к антироссийским санкциям, будет придерживаться нейтралитета в отношении конфликта на Украине. Ведь между нами подписан договор о добрососедских отношениях сроком на 20 лет, который был пролонгирован еще на 5 лет. Плюс недавно было подписано еще два важных соглашения. Пекин обычно не нарушает такие договоренности. Он будет внимательно следить за развитием ситуации", - сказал он.Кроме того, считает Островский, "у Пекина есть важная международная проблема - Тайвань, который является частью его территорией, а США тем не менее поставляют туда оружие, что идет вразрез с их соглашениями от 80-х годов"."Так что Пекин все звонки со стороны Запада относительно необходимости присоединиться к антироссийским санкциям будет, по сути, вежливо игнорировать", - подчеркнул глава центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока.
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сша
тайвань
дальний восток
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в мире, цены на нефть, виктория нуланд, сша, тайвань, дальний восток, китай, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:35 09.03.2022
 
Китай не присоединится к антироссийским санкциям, считает эксперт

Эксперт Островский: Китай не присоединится к антироссийским санкциям

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
 Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Сколько бы Запад не пытался переубедить Китай, тот не пойдет на уступки и не присоединится к антироссийским санкциям, будет придерживаться нейтралитета в отношении конфликта на Украине, заявил РИА Новости руководитель центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока Андрей Островский.
Запад пытается убедить власти Китая в том, что нейтралитет в отношении конфликта на Украине – не вариант, и у них есть возможность сыграть лидирующую роль в урегулировании, заявила накануне, в частности, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
"Китай ни в коем случае не присоединится к антироссийским санкциям, будет придерживаться нейтралитета в отношении конфликта на Украине. Ведь между нами подписан договор о добрососедских отношениях сроком на 20 лет, который был пролонгирован еще на 5 лет. Плюс недавно было подписано еще два важных соглашения. Пекин обычно не нарушает такие договоренности. Он будет внимательно следить за развитием ситуации", - сказал он.
Кроме того, считает Островский, "у Пекина есть важная международная проблема - Тайвань, который является частью его территорией, а США тем не менее поставляют туда оружие, что идет вразрез с их соглашениями от 80-х годов".
"Так что Пекин все звонки со стороны Запада относительно необходимости присоединиться к антироссийским санкциям будет, по сути, вежливо игнорировать", - подчеркнул глава центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
00:37
Нуланд призвала Китай не занимать нейтралитет в ситуации на Украине
 
В миреЦены на нефтьВиктория НуландСШАТайваньДальний ВостокКитайСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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