https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777225725.html

"Коммунисты России" предложили национализировать McDonald's и KFC

"Коммунисты России" предложили национализировать McDonald's и KFC - РИА Новости, 09.03.2022

"Коммунисты России" предложили национализировать McDonald's и KFC

Председатель центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил национализировать рестораны McDonald's и KFC, разместив на их месте... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:28

2022-03-09T09:28

2022-03-09T09:28

михаил мишустин

россия

украина

макдоналдс

mcdonald's corporation

kfc

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Председатель центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил национализировать рестораны McDonald's и KFC, разместив на их месте принадлежащие государству и предоставляющие исключительно российские блюда рестораны, а для брендирования использовать портреты Чапаева и Будённого и красные звёзды.Во вторник McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Как пояснил генеральный директор корпорации Крис Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России сохранят заработную плату. Также во вторник американская компания Yum! Brands (бренды KFC, Pizza Hut) заявила, что приостановила свои инвестиции и развитие в России, перенаправляет прибыль "на гуманитарные цели".Сурайкин заявил РИА Новости, что направил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением национализировать рестораны McDonald's и KFC, разместив на их месте рестораны, принадлежащие государству и предоставляющие исключительно российские блюда."В ответ на недружественные шаги ряда стран предлагаю передать в собственность Российской Федерации все помещения и мощности "Макдоналдсов" и KFC", - сказал агентству Сурайкин, по мнению которого еда в этих кафе была "вредной", а сами они "приносили прибыль тем государствам, которые сейчас ведут себя некорректно по отношению к России".Он считает, что необходимо открыть новую единую сеть полезного питания, используя для нее исключительно русские рецепты и отечественные продукты."Пусть она называется, например, "Наш ответ Чемберлену": это более чем убедительно продемонстрирует неизменность антироссийской политики некоторых государств. Убежден, что русский борщ и котлеты будут популярны не меньше, чем бургеры и картофель фри. Давно пора выкинуть из нашей страны этот западный фастфуд и опостылевшую многим символику из желтых букв "М" и профиля полковника Сандерса, который вообще похож на Троцкого", - добавил Сурайкин.Для брендирования новых заведений он предложил использовать портреты советских полководцев Чапаева или Будённого, а также красные звезды."Пусть иностранные партнеры увидят, что их санкции лишь пробуждают в нашем народе историческую память и самосознание", -считает политик.По мнению Сурайкина, необходимо выявить вообще все места общепита, кафе и рестораны, принадлежащие недружественным государствам, немедленно национализировать их и включить в сеть общественного питания "Наш ответ Чемберлену".Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины.

https://ria.ru/20220308/coca-cola-1777198843.html

https://ria.ru/20220309/neft-1777209132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

михаил мишустин, россия, украина, макдоналдс, mcdonald's corporation, kfc, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии