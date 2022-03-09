https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777225725.html
"Коммунисты России" предложили национализировать McDonald's и KFC
"Коммунисты России" предложили национализировать McDonald's и KFC - РИА Новости, 09.03.2022
"Коммунисты России" предложили национализировать McDonald's и KFC
Председатель центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил национализировать рестораны McDonald's и KFC, разместив на их месте... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:28
2022-03-09T09:28
2022-03-09T09:28
михаил мишустин
россия
украина
макдоналдс
mcdonald's corporation
kfc
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564051000_321:0:3578:1832_1920x0_80_0_0_3e4d302632cf7cef67d11150afea9c29.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Председатель центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил национализировать рестораны McDonald's и KFC, разместив на их месте принадлежащие государству и предоставляющие исключительно российские блюда рестораны, а для брендирования использовать портреты Чапаева и Будённого и красные звёзды.Во вторник McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Как пояснил генеральный директор корпорации Крис Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России сохранят заработную плату. Также во вторник американская компания Yum! Brands (бренды KFC, Pizza Hut) заявила, что приостановила свои инвестиции и развитие в России, перенаправляет прибыль "на гуманитарные цели".Сурайкин заявил РИА Новости, что направил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением национализировать рестораны McDonald's и KFC, разместив на их месте рестораны, принадлежащие государству и предоставляющие исключительно российские блюда."В ответ на недружественные шаги ряда стран предлагаю передать в собственность Российской Федерации все помещения и мощности "Макдоналдсов" и KFC", - сказал агентству Сурайкин, по мнению которого еда в этих кафе была "вредной", а сами они "приносили прибыль тем государствам, которые сейчас ведут себя некорректно по отношению к России".Он считает, что необходимо открыть новую единую сеть полезного питания, используя для нее исключительно русские рецепты и отечественные продукты."Пусть она называется, например, "Наш ответ Чемберлену": это более чем убедительно продемонстрирует неизменность антироссийской политики некоторых государств. Убежден, что русский борщ и котлеты будут популярны не меньше, чем бургеры и картофель фри. Давно пора выкинуть из нашей страны этот западный фастфуд и опостылевшую многим символику из желтых букв "М" и профиля полковника Сандерса, который вообще похож на Троцкого", - добавил Сурайкин.Для брендирования новых заведений он предложил использовать портреты советских полководцев Чапаева или Будённого, а также красные звезды."Пусть иностранные партнеры увидят, что их санкции лишь пробуждают в нашем народе историческую память и самосознание", -считает политик.По мнению Сурайкина, необходимо выявить вообще все места общепита, кафе и рестораны, принадлежащие недружественным государствам, немедленно национализировать их и включить в сеть общественного питания "Наш ответ Чемберлену".Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины.
https://ria.ru/20220308/coca-cola-1777198843.html
https://ria.ru/20220309/neft-1777209132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, украина, макдоналдс, mcdonald's corporation, kfc, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
"Коммунисты России" предложили национализировать McDonald's и KFC
"Коммунисты России" предложили национализировать McDonald's и KFC и подавать русский борщ
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Председатель центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предложил национализировать рестораны McDonald's и KFC, разместив на их месте принадлежащие государству и предоставляющие исключительно российские блюда рестораны, а для брендирования использовать портреты Чапаева и Будённого и красные звёзды.
Во вторник McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Как пояснил генеральный директор корпорации Крис Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России сохранят заработную плату. Также во вторник американская компания Yum! Brands (бренды KFC, Pizza Hut) заявила, что приостановила свои инвестиции и развитие в России, перенаправляет прибыль "на гуманитарные цели".
Сурайкин заявил РИА Новости, что направил премьер-министру Михаилу Мишустину
обращение с предложением национализировать рестораны McDonald's
и KFC
, разместив на их месте рестораны, принадлежащие государству и предоставляющие исключительно российские блюда.
"В ответ на недружественные шаги ряда стран предлагаю передать в собственность Российской Федерации
все помещения и мощности "Макдоналдсов
" и KFC", - сказал агентству Сурайкин, по мнению которого еда в этих кафе была "вредной", а сами они "приносили прибыль тем государствам, которые сейчас ведут себя некорректно по отношению к России".
Он считает, что необходимо открыть новую единую сеть полезного питания, используя для нее исключительно русские рецепты и отечественные продукты.
"Пусть она называется, например, "Наш ответ Чемберлену": это более чем убедительно продемонстрирует неизменность антироссийской политики некоторых государств. Убежден, что русский борщ и котлеты будут популярны не меньше, чем бургеры и картофель фри. Давно пора выкинуть из нашей страны этот западный фастфуд и опостылевшую многим символику из желтых букв "М" и профиля полковника Сандерса, который вообще похож на Троцкого", - добавил Сурайкин.
Для брендирования новых заведений он предложил использовать портреты советских полководцев Чапаева или Будённого, а также красные звезды.
"Пусть иностранные партнеры увидят, что их санкции лишь пробуждают в нашем народе историческую память и самосознание", -считает политик.
По мнению Сурайкина, необходимо выявить вообще все места общепита, кафе и рестораны, принадлежащие недружественным государствам, немедленно национализировать их и включить в сеть общественного питания "Наш ответ Чемберлену".
Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины
.