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McDonald's в Москве пока работает
McDonald's в Москве пока работает - РИА Новости, 09.03.2022
McDonald's в Москве пока работает
Ресторан сети McDonald's, руководство которой сообщило о временном закрытии ресторанов в России из-за ситуации на Украине, в среду открылся в центре Москвы,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:22
2022-03-09T09:22
владимир путин
донецкая народная республика
москва
россия
mcdonald's corporation
вооруженные силы рф
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ресторан сети McDonald's, руководство которой сообщило о временном закрытии ресторанов в России из-за ситуации на Украине, в среду открылся в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Генеральный директор корпорации McDonald's Крис Кемпчински сообщил о временном закрытии всех своих ресторанов в России. Речь идет в общей сложности о 850 ресторанах. Согласно заявлению, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек. Отмечалось, что для всех сотрудников McDonald's в России будет сохранена заработная плата.Как передает корреспондент РИА Новости, в среду в 9 утра ресторан McDonald's около станции метро "Добрынинская" в Москве работает. Немногочисленные посетители заказывают в основном кофе и завтраки. В ресторане также работают курьеры служб доставки.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, москва, россия, mcdonald's corporation, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:22 09.03.2022
 
McDonald's в Москве пока работает

McDonald's продолжает работать в Москве 9 марта

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРесторан McDonalds
Ресторан McDonalds - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Ресторан McDonalds
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ресторан сети McDonald's, руководство которой сообщило о временном закрытии ресторанов в России из-за ситуации на Украине, в среду открылся в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Генеральный директор корпорации McDonald's Крис Кемпчински сообщил о временном закрытии всех своих ресторанов в России. Речь идет в общей сложности о 850 ресторанах. Согласно заявлению, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек. Отмечалось, что для всех сотрудников McDonald's в России будет сохранена заработная плата.
Как передает корреспондент РИА Новости, в среду в 9 утра ресторан McDonald's около станции метро "Добрынинская" в Москве работает. Немногочисленные посетители заказывают в основном кофе и завтраки. В ресторане также работают курьеры служб доставки.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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