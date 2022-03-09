https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777224114.html
В Турции оценили последствия санкций против России на нефтяной рынок
В Турции оценили последствия санкций против России на нефтяной рынок - РИА Новости, 09.03.2022
В Турции оценили последствия санкций против России на нефтяной рынок
Экономические санкции стран Запада против России связи с событиями на Украине окажут "ужасное" воздействие на мировой рынок нефти, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:20
2022-03-09T09:20
2022-03-09T09:20
экономика
мохаммед баркиндо
александр новак
джо байден
хьюстон
россия
сша
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:78:3134:1840_1920x0_80_0_0_4c1cf2c2187e7a30d31fea5b55285db4.jpg
ХЬЮСТОН (США), 9 мар – РИА Новости. Экономические санкции стран Запада против России связи с событиями на Украине окажут "ужасное" воздействие на мировой рынок нефти, заявил РИА Новости заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар."(Оно будет) ужасным", - сказал Байрактар на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek, отвечая на просьбу оценить эффект от рестрикций Запада в отношении России для глобального нефтяного рынка.По его мнению, в условиях спада пандемии коронавируса и восстановления мировой экономики от стран, наоборот, требуется наращивание объемов нефтедобычи."Заменить российскую нефть на мировом рынке будет очень трудно. Россия – крупнейший нефтедобытчик в мире", - подчеркнул Байрактар.Президент США Джо Байден во вторник подписал указ, запрещающий поставки энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Параллельно с этим о намерении со временем сократить импорт российских энергоносителей также заявили ряд европейских стран. Также на фоне ситуации вокруг Украине западные государства ввели несколько пакетов жестких экономических санкций против РФ.В понедельник вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, в свою очередь, отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
https://ria.ru/20220308/pereboi-1777186893.html
https://ria.ru/20220308/neft-1777174270.html
хьюстон
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мохаммед баркиндо, александр новак, джо байден, хьюстон, россия, сша, опек, цены на нефть
В Турции оценили последствия санкций против России на нефтяной рынок
Турецкий министр Байрактар: воздействие санкций против России на рынок нефти будет ужасным