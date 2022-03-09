https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777224114.html

В Турции оценили последствия санкций против России на нефтяной рынок

В Турции оценили последствия санкций против России на нефтяной рынок - РИА Новости, 09.03.2022

В Турции оценили последствия санкций против России на нефтяной рынок

Экономические санкции стран Запада против России связи с событиями на Украине окажут "ужасное" воздействие на мировой рынок нефти, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:20

2022-03-09T09:20

2022-03-09T09:20

экономика

мохаммед баркиндо

александр новак

джо байден

хьюстон

россия

сша

опек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:78:3134:1840_1920x0_80_0_0_4c1cf2c2187e7a30d31fea5b55285db4.jpg

ХЬЮСТОН (США), 9 мар – РИА Новости. Экономические санкции стран Запада против России связи с событиями на Украине окажут "ужасное" воздействие на мировой рынок нефти, заявил РИА Новости заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар."(Оно будет) ужасным", - сказал Байрактар на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek, отвечая на просьбу оценить эффект от рестрикций Запада в отношении России для глобального нефтяного рынка.По его мнению, в условиях спада пандемии коронавируса и восстановления мировой экономики от стран, наоборот, требуется наращивание объемов нефтедобычи."Заменить российскую нефть на мировом рынке будет очень трудно. Россия – крупнейший нефтедобытчик в мире", - подчеркнул Байрактар.Президент США Джо Байден во вторник подписал указ, запрещающий поставки энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Параллельно с этим о намерении со временем сократить импорт российских энергоносителей также заявили ряд европейских стран. Также на фоне ситуации вокруг Украине западные государства ввели несколько пакетов жестких экономических санкций против РФ.В понедельник вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, в свою очередь, отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.

https://ria.ru/20220308/pereboi-1777186893.html

https://ria.ru/20220308/neft-1777174270.html

хьюстон

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, мохаммед баркиндо, александр новак, джо байден, хьюстон, россия, сша, опек, цены на нефть