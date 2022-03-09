https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777211727.html

Reuters назвало исключение из санкций США против России

Reuters назвало исключение из санкций США против России - РИА Новости, 09.03.2022

Reuters назвало исключение из санкций США против России

Запрет США на импорт российских энергоносителей не касается урана, сообщает Reuters со ссылкой на источник. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T05:32

2022-03-09T05:32

2022-03-09T10:24

в мире

сша

россия

вашингтон (город)

джо байден

украина

санкции в отношении россии

владимир путин

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Запрет США на импорт российских энергоносителей не касается урана, сообщает Reuters со ссылкой на источник.Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о запрете на импорт энергоносителей из России из-за ситуации на Украине.По информации агентства, по этой причине представители энергетической отрасли настаивали на том, чтобы под санкции не попал уран.В публикации отмечается, что в США сейчас не производят и не перерабатывают это ядерное топливо.Агентство также обратило внимание, что в опубликованном Белым домом документе о запрете российских энергоносителей также не упоминается уран, что, по мнению издания, подтверждает информацию их собеседника.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/neft-1777209132.html

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777208470.html

сша

россия

вашингтон (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, сша, россия, вашингтон (город), джо байден, украина, санкции в отношении россии, владимир путин