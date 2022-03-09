05:32 09.03.2022 (обновлено: 10:24 09.03.2022)
Reuters назвало исключение из санкций США против России
Reuters: США исключили уран из списка запрещенных к импорту энергоносителей из России
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Запрет США на импорт российских энергоносителей не касается урана, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
"Энергетическая промышленность США зависит от России и ее союзников Казахстана и Узбекистана, так как получает от них примерно половину урана, используемого на американских атомных электростанциях", — сообщается в материале.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о запрете на импорт энергоносителей из России из-за ситуации на Украине.
По информации агентства, по этой причине представители энергетической отрасли настаивали на том, чтобы под санкции не попал уран.
В публикации отмечается, что в США сейчас не производят и не перерабатывают это ядерное топливо.
Агентство также обратило внимание, что в опубликованном Белым домом документе о запрете российских энергоносителей также не упоминается уран, что, по мнению издания, подтверждает информацию их собеседника.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.