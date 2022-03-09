https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777208470.html

МИД заявил, что санкции Запада "оторваны от реальности"

МИД заявил, что санкции Запада "оторваны от реальности" - РИА Новости, 09.03.2022

МИД заявил, что санкции Запада "оторваны от реальности"

Санкции Евросоюза против России наносят колоссальный ущерб гражданам самого ЕС, и в принципе решение вводить все новые рестрикции против Москвы трудно... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T03:32

2022-03-09T03:32

2022-03-09T03:57

санкции в отношении россии

в мире

россия

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

дмитрий биричевский

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Санкции Евросоюза против России наносят колоссальный ущерб гражданам самого ЕС, и в принципе решение вводить все новые рестрикции против Москвы трудно обосновать логически, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.Он напомнил, что в Москве не раз отмечали: ограничительные меры ЕС являются нелегитимными, подрывающими устои международного права. Помимо всего прочего, они противоречат интересам самого Евросоюза, сказал Биричевский."Они ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран-членов ЕС. При этом ограничительные меры особенно контрпродуктивны в условиях глобальной экономической нестабильности, вызванной пандемией коронавируса", — отметил российский дипломат.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777111282.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

санкции в отношении россии, в мире, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, дмитрий биричевский