Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777208470.html
МИД заявил, что санкции Запада "оторваны от реальности"
МИД заявил, что санкции Запада "оторваны от реальности" - РИА Новости, 09.03.2022
МИД заявил, что санкции Запада "оторваны от реальности"
Санкции Евросоюза против России наносят колоссальный ущерб гражданам самого ЕС, и в принципе решение вводить все новые рестрикции против Москвы трудно... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T03:32
2022-03-09T03:57
санкции в отношении россии
в мире
россия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
дмитрий биричевский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772371150_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_9f632253d4edb1a94581e2cf19618770.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Санкции Евросоюза против России наносят колоссальный ущерб гражданам самого ЕС, и в принципе решение вводить все новые рестрикции против Москвы трудно обосновать логически, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.Он напомнил, что в Москве не раз отмечали: ограничительные меры ЕС являются нелегитимными, подрывающими устои международного права. Помимо всего прочего, они противоречат интересам самого Евросоюза, сказал Биричевский."Они ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран-членов ЕС. При этом ограничительные меры особенно контрпродуктивны в условиях глобальной экономической нестабильности, вызванной пандемией коронавируса", — отметил российский дипломат.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777111282.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772371150_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3fa2c021c60f94f1636bcbdd7409b250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, в мире, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, дмитрий биричевский
03:32 09.03.2022 (обновлено: 03:57 09.03.2022)
 
МИД заявил, что санкции Запада "оторваны от реальности"

Дипломат Биричевский: логика санкционной политики Запада оторвана от действительности

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Санкции Евросоюза против России наносят колоссальный ущерб гражданам самого ЕС, и в принципе решение вводить все новые рестрикции против Москвы трудно обосновать логически, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"В ЕС продолжают звучать призывы к дальнейшему наращиванию санкционного давления на Россию. Такая политика Запада опирается на логику, полностью оторванную от действительности", — сказал Биричевский.

Он напомнил, что в Москве не раз отмечали: ограничительные меры ЕС являются нелегитимными, подрывающими устои международного права. Помимо всего прочего, они противоречат интересам самого Евросоюза, сказал Биричевский.
"Они ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран-членов ЕС. При этом ограничительные меры особенно контрпродуктивны в условиях глобальной экономической нестабильности, вызванной пандемией коронавируса", — отметил российский дипломат.
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 04:26
Россия возглавила рейтинг стран с самым большим количеством санкций
 
Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваДмитрий Биричевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала