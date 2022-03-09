https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777208470.html
МИД заявил, что санкции Запада "оторваны от реальности"
МИД заявил, что санкции Запада "оторваны от реальности" - РИА Новости, 09.03.2022
МИД заявил, что санкции Запада "оторваны от реальности"
Санкции Евросоюза против России наносят колоссальный ущерб гражданам самого ЕС, и в принципе решение вводить все новые рестрикции против Москвы трудно... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T03:32
2022-03-09T03:32
2022-03-09T03:57
санкции в отношении россии
в мире
россия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
дмитрий биричевский
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Санкции Евросоюза против России наносят колоссальный ущерб гражданам самого ЕС, и в принципе решение вводить все новые рестрикции против Москвы трудно обосновать логически, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.Он напомнил, что в Москве не раз отмечали: ограничительные меры ЕС являются нелегитимными, подрывающими устои международного права. Помимо всего прочего, они противоречат интересам самого Евросоюза, сказал Биричевский."Они ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран-членов ЕС. При этом ограничительные меры особенно контрпродуктивны в условиях глобальной экономической нестабильности, вызванной пандемией коронавируса", — отметил российский дипломат.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777111282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, дмитрий биричевский
03:32 09.03.2022 (обновлено: 03:57 09.03.2022)
МИД заявил, что санкции Запада "оторваны от реальности"
Дипломат Биричевский: логика санкционной политики Запада оторвана от действительности