https://ria.ru/20220309/samolety-1777376695.html

Шон Пенн попросил Польшу отправить самолеты Украине

Шон Пенн попросил Польшу отправить самолеты Украине - РИА Новости, 09.03.2022

Шон Пенн попросил Польшу отправить самолеты Украине

Встречавшийся с Владимиром Зеленским американский актер Шон Пенн просит отправить Украине польские истребители. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T23:02

2022-03-09T23:02

2022-03-09T23:10

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Встречавшийся с Владимиром Зеленским американский актер Шон Пенн просит отправить Украине польские истребители.Ранее в МИД Польши заявили, что не могут самостоятельно передавать Украине боевые самолеты и предложили передать свои истребители МиГ-29 в распоряжение правительства США на авиабазу "Рамштайн". В ответ на это пресс-секретарь американского минобороны Джон Кирби заявил, что НАТО не считает "предложение Польши разумным", а перспектива отправки истребителей с базы США и НАТО в Германии "поднимает серьезные обеспокоенности для всего альянса". Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что США не поняли, почему Польша хочет отправить МиГ-29 Украине путем передачи их в распоряжение Штатов."Я только что разговаривал с главой офиса президента Зеленского Андреем Ермаком. Где-то в бюрократической цепочке между нашим Белым домом и польским правительством крайне необходимые самолеты до сих пор не доставлены на Украину", - написал актер в Twitter.К своей публикации Пенн прикрепил фотографию, на которой он по видеосвязи общается с Ермаком.Шон Пенн находился на Украине для съемок документального фильма. В конце февраля актер встретился там с Владимиром Зеленским на фоне проходящей военной операции России по демилитаризации Украины. Через несколько дней актер опубликовал пост в Twitter, где сообщил, что покидает Украину и что ему пришлось пройти "мили" пешком до польской границы.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. По его словам, это касается "любой страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", и не имеет значения, членом каких организаций эта страна является.В Минобороны РФ отмечали, что использование аэродромной сети третьих стран для базирования украинской боевой авиации и применения ее против российских Вооруженных сил может расцениваться как вовлечение этих государств в вооруженный конфликт. В Кремле возможное использование Украиной военных аэродромов других стран назвали нежелательным и потенциально опасным сценарием.

https://ria.ru/20220309/psaki-1777376495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир зеленский, украина, россия, сша, нато, польша