23:02 09.03.2022 (обновлено: 23:10 09.03.2022)
Шон Пенн попросил Польшу отправить самолеты Украине
Американский актер Шон Пенн попросил Польшу отправить самолеты Украине
© AP Photo / Christophe EnaАктер Шон Пенн
© AP Photo / Christophe Ena
Актер Шон Пенн
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Встречавшийся с Владимиром Зеленским американский актер Шон Пенн просит отправить Украине польские истребители.
Ранее в МИД Польши заявили, что не могут самостоятельно передавать Украине боевые самолеты и предложили передать свои истребители МиГ-29 в распоряжение правительства США на авиабазу "Рамштайн". В ответ на это пресс-секретарь американского минобороны Джон Кирби заявил, что НАТО не считает "предложение Польши разумным", а перспектива отправки истребителей с базы США и НАТО в Германии "поднимает серьезные обеспокоенности для всего альянса". Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что США не поняли, почему Польша хочет отправить МиГ-29 Украине путем передачи их в распоряжение Штатов.
"Я только что разговаривал с главой офиса президента Зеленского Андреем Ермаком. Где-то в бюрократической цепочке между нашим Белым домом и польским правительством крайне необходимые самолеты до сих пор не доставлены на Украину", - написал актер в Twitter.
К своей публикации Пенн прикрепил фотографию, на которой он по видеосвязи общается с Ермаком.
Шон Пенн находился на Украине для съемок документального фильма. В конце февраля актер встретился там с Владимиром Зеленским на фоне проходящей военной операции России по демилитаризации Украины. Через несколько дней актер опубликовал пост в Twitter, где сообщил, что покидает Украину и что ему пришлось пройти "мили" пешком до польской границы.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. По его словам, это касается "любой страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", и не имеет значения, членом каких организаций эта страна является.
В Минобороны РФ отмечали, что использование аэродромной сети третьих стран для базирования украинской боевой авиации и применения ее против российских Вооруженных сил может расцениваться как вовлечение этих государств в вооруженный конфликт. В Кремле возможное использование Украиной военных аэродромов других стран назвали нежелательным и потенциально опасным сценарием.