07:08 09.03.2022 (обновлено: 10:32 09.03.2022)
Минпромторг анонсировал расширение производства самолетов SSJ100
Минпромторг намерен ускорить производство импортозамещенных SSJ100 и создавать по 40 в год
Самолет "Сухой Суперджет" SSJ100. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия планирует начать производить в год по 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с отечественным двигателем, говорится в сообщении Минпромторга.
"Существующие производственные мощности позволяют нарастить производство самолетов "Суперджет-100" до 40 единиц в год. Это тот уровень, на который мы будем стремиться вывести производство импортозамещенной версии в ближайшие годы", — отмечается в сообщении министерства.
Пока SSJ100 выпускается только с иностранным двигателем. По данным за 2020 год, в стране производили около 23-24 самолетов ежегодно. Сейчас главной целью для российского авиапрома стало максимальное импортозамещение всех систем и агрегатов, подчеркнули в министерстве.
Так, отечественный двигатель ПД-8 планируется сертифицировать раньше срока, уже через 12-14 месяцев. Соответствующее поручение дал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.