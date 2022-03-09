https://ria.ru/20220309/samolety-1777214804.html

Минпромторг анонсировал расширение производства самолетов SSJ100

Минпромторг анонсировал расширение производства самолетов SSJ100 - РИА Новости, 09.03.2022

Минпромторг анонсировал расширение производства самолетов SSJ100

Россия планирует начать производить в год по 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с отечественным двигателем, говорится в сообщении Минпромторга. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T07:08

2022-03-09T07:08

2022-03-09T10:32

экономика

технологии

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

sukhoi superjet

россия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия планирует начать производить в год по 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с отечественным двигателем, говорится в сообщении Минпромторга.Пока SSJ100 выпускается только с иностранным двигателем. По данным за 2020 год, в стране производили около 23-24 самолетов ежегодно. Сейчас главной целью для российского авиапрома стало максимальное импортозамещение всех систем и агрегатов, подчеркнули в министерстве.Так, отечественный двигатель ПД-8 планируется сертифицировать раньше срока, уже через 12-14 месяцев. Соответствующее поручение дал глава Минпромторга Денис Мантуров.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.

https://ria.ru/20220309/ssj100-1777214647.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

экономика, технологии, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), sukhoi superjet, россия