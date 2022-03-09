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https://ria.ru/20220309/samolety-1777214804.html
Минпромторг анонсировал расширение производства самолетов SSJ100
Минпромторг анонсировал расширение производства самолетов SSJ100 - РИА Новости, 09.03.2022
Минпромторг анонсировал расширение производства самолетов SSJ100
Россия планирует начать производить в год по 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с отечественным двигателем, говорится в сообщении Минпромторга. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T07:08
2022-03-09T10:32
экономика
технологии
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
sukhoi superjet
россия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия планирует начать производить в год по 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с отечественным двигателем, говорится в сообщении Минпромторга.Пока SSJ100 выпускается только с иностранным двигателем. По данным за 2020 год, в стране производили около 23-24 самолетов ежегодно. Сейчас главной целью для российского авиапрома стало максимальное импортозамещение всех систем и агрегатов, подчеркнули в министерстве.Так, отечественный двигатель ПД-8 планируется сертифицировать раньше срока, уже через 12-14 месяцев. Соответствующее поручение дал глава Минпромторга Денис Мантуров.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.
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экономика, технологии, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), sukhoi superjet, россия
07:08 09.03.2022 (обновлено: 10:32 09.03.2022)
 
Минпромторг анонсировал расширение производства самолетов SSJ100

Минпромторг намерен ускорить производство импортозамещенных SSJ100 и создавать по 40 в год

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет "Сухой Суперджет" SSJ100
Самолет Сухой Суперджет SSJ100 - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самолет "Сухой Суперджет" SSJ100. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия планирует начать производить в год по 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с отечественным двигателем, говорится в сообщении Минпромторга.

"Существующие производственные мощности позволяют нарастить производство самолетов "Суперджет-100" до 40 единиц в год. Это тот уровень, на который мы будем стремиться вывести производство импортозамещенной версии в ближайшие годы", — отмечается в сообщении министерства.

Пока SSJ100 выпускается только с иностранным двигателем. По данным за 2020 год, в стране производили около 23-24 самолетов ежегодно. Сейчас главной целью для российского авиапрома стало максимальное импортозамещение всех систем и агрегатов, подчеркнули в министерстве.
Так, отечественный двигатель ПД-8 планируется сертифицировать раньше срока, уже через 12-14 месяцев. Соответствующее поручение дал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
07:06
Минпромторг пообещал ускорить создание импортозамещенного самолета SSJ100
 
ЭкономикаТехнологииДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Sukhoi SuperjetРоссия
 
 
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