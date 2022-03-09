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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220309/samolet-1777248253.html
Пассажиры лайнера, выкатившегося за ВПП в Москве, доставлены в Сыктывкар
Пассажиры лайнера, выкатившегося за ВПП в Москве, доставлены в Сыктывкар - РИА Новости, 09.03.2022
Пассажиры лайнера, выкатившегося за ВПП в Москве, доставлены в Сыктывкар
Пассажиры самолета российской авиакомпании "ЮТэйр", выкатившегося на боковую полосу безопасности при начале разбега в московском аэропорту "Внуково", доставлены РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:25
2022-03-09T12:25
туризм
туризм
новости - туризм
аэропорты
внуково (аэропорт)
авиакомпании
ютэйр
самолеты
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Пассажиры самолета российской авиакомпании "ЮТэйр", выкатившегося на боковую полосу безопасности при начале разбега в московском аэропорту "Внуково", доставлены резервным бортом к месту следования — в Сыктывкар, сообщает в среду Уральская транспортная прокуратура."На борту воздушного судна находились 57 пассажиров и пять членов экипажа. В результате происшествия пострадавших нет, пассажиры доставлены к месту следования резервным бортом", – говорится в релизе ведомства.Ранее авиакомпания сообщила, что 8 марта во Внуково Boeing 737-500 выкатился на боковую полосу безопасности при начале разбега. Пассажиры и экипаж рейса UT379 Москва-Сыктывкар не пострадали, высадка проведена через трап штатным способом. Самолет не получил повреждений. На данный момент проводится проверка его технического состояния, предварительно — лайнер был исправен.
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туризм, новости - туризм, аэропорты, внуково (аэропорт), авиакомпании, ютэйр, самолеты, москва, сыктывкар, boeing 737
12:25 09.03.2022
 
Пассажиры лайнера, выкатившегося за ВПП в Москве, доставлены в Сыктывкар

Пассажиров самолета, выкатившегося за пределы ВПП во Внуково, довезли резервным бортом

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Пассажиры самолета российской авиакомпании "ЮТэйр", выкатившегося на боковую полосу безопасности при начале разбега в московском аэропорту "Внуково", доставлены резервным бортом к месту следования — в Сыктывкар, сообщает в среду Уральская транспортная прокуратура.
"На борту воздушного судна находились 57 пассажиров и пять членов экипажа. В результате происшествия пострадавших нет, пассажиры доставлены к месту следования резервным бортом", – говорится в релизе ведомства.
Ранее авиакомпания сообщила, что 8 марта во Внуково Boeing 737-500 выкатился на боковую полосу безопасности при начале разбега. Пассажиры и экипаж рейса UT379 Москва-Сыктывкар не пострадали, высадка проведена через трап штатным способом. Самолет не получил повреждений. На данный момент проводится проверка его технического состояния, предварительно — лайнер был исправен.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
10:00
В аэропорту Внуково самолет при взлете выкатился с ВПП
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмАэропортыВнуково (аэропорт)авиакомпанииЮТэйрСамолетыМоскваСыктывкарBoeing 737
 
 
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