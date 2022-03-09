https://ria.ru/20220309/samolet-1777248253.html

Пассажиры лайнера, выкатившегося за ВПП в Москве, доставлены в Сыктывкар

Пассажиры лайнера, выкатившегося за ВПП в Москве, доставлены в Сыктывкар - РИА Новости, 09.03.2022

Пассажиры лайнера, выкатившегося за ВПП в Москве, доставлены в Сыктывкар

Пассажиры самолета российской авиакомпании "ЮТэйр", выкатившегося на боковую полосу безопасности при начале разбега в московском аэропорту "Внуково", доставлены РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:25

2022-03-09T12:25

2022-03-09T12:25

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Пассажиры самолета российской авиакомпании "ЮТэйр", выкатившегося на боковую полосу безопасности при начале разбега в московском аэропорту "Внуково", доставлены резервным бортом к месту следования — в Сыктывкар, сообщает в среду Уральская транспортная прокуратура."На борту воздушного судна находились 57 пассажиров и пять членов экипажа. В результате происшествия пострадавших нет, пассажиры доставлены к месту следования резервным бортом", – говорится в релизе ведомства.Ранее авиакомпания сообщила, что 8 марта во Внуково Boeing 737-500 выкатился на боковую полосу безопасности при начале разбега. Пассажиры и экипаж рейса UT379 Москва-Сыктывкар не пострадали, высадка проведена через трап штатным способом. Самолет не получил повреждений. На данный момент проводится проверка его технического состояния, предварительно — лайнер был исправен.

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Лана Баева

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