https://ria.ru/20220309/samolet-1777248253.html
Пассажиры лайнера, выкатившегося за ВПП в Москве, доставлены в Сыктывкар
Пассажиры лайнера, выкатившегося за ВПП в Москве, доставлены в Сыктывкар - РИА Новости, 09.03.2022
Пассажиры лайнера, выкатившегося за ВПП в Москве, доставлены в Сыктывкар
Пассажиры самолета российской авиакомпании "ЮТэйр", выкатившегося на боковую полосу безопасности при начале разбега в московском аэропорту "Внуково", доставлены РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:25
2022-03-09T12:25
2022-03-09T12:25
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Пассажиры самолета российской авиакомпании "ЮТэйр", выкатившегося на боковую полосу безопасности при начале разбега в московском аэропорту "Внуково", доставлены резервным бортом к месту следования — в Сыктывкар, сообщает в среду Уральская транспортная прокуратура."На борту воздушного судна находились 57 пассажиров и пять членов экипажа. В результате происшествия пострадавших нет, пассажиры доставлены к месту следования резервным бортом", – говорится в релизе ведомства.Ранее авиакомпания сообщила, что 8 марта во Внуково Boeing 737-500 выкатился на боковую полосу безопасности при начале разбега. Пассажиры и экипаж рейса UT379 Москва-Сыктывкар не пострадали, высадка проведена через трап штатным способом. Самолет не получил повреждений. На данный момент проводится проверка его технического состояния, предварительно — лайнер был исправен.
https://ria.ru/20220309/vnukovo-1777231196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пассажиры лайнера, выкатившегося за ВПП в Москве, доставлены в Сыктывкар
Пассажиров самолета, выкатившегося за пределы ВПП во Внуково, довезли резервным бортом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Пассажиры самолета российской авиакомпании "ЮТэйр", выкатившегося на боковую полосу безопасности при начале разбега в московском аэропорту "Внуково", доставлены резервным бортом к месту следования — в Сыктывкар, сообщает в среду Уральская транспортная прокуратура.
"На борту воздушного судна находились 57 пассажиров и пять членов экипажа. В результате происшествия пострадавших нет, пассажиры доставлены к месту следования резервным бортом", – говорится в релизе ведомства.
Ранее авиакомпания сообщила, что 8 марта во Внуково Boeing 737-500 выкатился на боковую полосу безопасности при начале разбега. Пассажиры и экипаж рейса UT379 Москва-Сыктывкар не пострадали, высадка проведена через трап штатным способом. Самолет не получил повреждений. На данный момент проводится проверка его технического состояния, предварительно — лайнер был исправен.