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Великобритания задержала один российский самолет, заявил министр транспорта
Великобритания задержала один российский самолет, заявил министр транспорта - РИА Новости, 09.03.2022
Великобритания задержала один российский самолет, заявил министр транспорта
В Британии из-за санкций против Москвы в авиационной отрасли уже задержали один российский самолет, приводит телеканал Sky News слова министра транспорта Гранта РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:20
2022-03-09T14:08
великобритания
в мире
фарнборо
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ЛОНДОН, 9 мар — РИА Новости. В Британии из-за санкций против Москвы в авиационной отрасли уже задержали один российский самолет, приводит телеканал Sky News слова министра транспорта Гранта Шэппса."Уже есть один такой самолет (задержанный. — Прим. ред.) в Фарнборо, который я фактически конфисковал, пока мы проводим расследование в последние несколько дней", — заявил он.Он сообщил, что власти пытаются установить владельца воздушного судна.После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Западные страны закрыли небо для российских самолетов. Десятки крупных компаний покинули российский рынок. В ответ на это Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из тех государств, которые пошли на недружественный шаг.По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.
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великобритания, в мире, фарнборо
11:20 09.03.2022 (обновлено: 14:08 09.03.2022)
 
Великобритания задержала один российский самолет, заявил министр транспорта

Британский министр транспорта Грант Шэппс сообщил о конфискации российского самолета

© REUTERS / Tom NicholsonЗдание парламента в Лондоне, Великобритания
Здание парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Tom Nicholson
Здание парламента в Лондоне, Великобритания
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ЛОНДОН, 9 мар — РИА Новости. В Британии из-за санкций против Москвы в авиационной отрасли уже задержали один российский самолет, приводит телеканал Sky News слова министра транспорта Гранта Шэппса.
"Уже есть один такой самолет (задержанный. — Прим. ред.) в Фарнборо, который я фактически конфисковал, пока мы проводим расследование в последние несколько дней", — заявил он.
Он сообщил, что власти пытаются установить владельца воздушного судна.
После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2".
Западные страны закрыли небо для российских самолетов. Десятки крупных компаний покинули российский рынок. В ответ на это Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из тех государств, которые пошли на недружественный шаг.
По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.
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