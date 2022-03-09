https://ria.ru/20220309/samolet-1777245405.html
Великобритания задержала один российский самолет, заявил министр транспорта
Великобритания задержала один российский самолет, заявил министр транспорта - РИА Новости, 09.03.2022
Великобритания задержала один российский самолет, заявил министр транспорта
В Британии из-за санкций против Москвы в авиационной отрасли уже задержали один российский самолет, приводит телеканал Sky News слова министра транспорта Гранта РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:20
2022-03-09T11:20
2022-03-09T14:08
великобритания
в мире
фарнборо
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ЛОНДОН, 9 мар — РИА Новости. В Британии из-за санкций против Москвы в авиационной отрасли уже задержали один российский самолет, приводит телеканал Sky News слова министра транспорта Гранта Шэппса."Уже есть один такой самолет (задержанный. — Прим. ред.) в Фарнборо, который я фактически конфисковал, пока мы проводим расследование в последние несколько дней", — заявил он.Он сообщил, что власти пытаются установить владельца воздушного судна.После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Западные страны закрыли небо для российских самолетов. Десятки крупных компаний покинули российский рынок. В ответ на это Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из тех государств, которые пошли на недружественный шаг.По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.
https://ria.ru/20220306/aviatsiya-1776677607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире, фарнборо
11:20 09.03.2022 (обновлено: 14:08 09.03.2022)
Великобритания задержала один российский самолет, заявил министр транспорта
Британский министр транспорта Грант Шэппс сообщил о конфискации российского самолета