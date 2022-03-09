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Премьер Нидерландов заявил о зависимости от российского газа
Премьер Нидерландов заявил о зависимости от российского газа - РИА Новости, 09.03.2022
Премьер Нидерландов заявил о зависимости от российского газа
Отказаться от поставок нефти и газа из России на данный момент невозможно, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:13
2022-03-09T17:13
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россия
сша
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ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Отказаться от поставок нефти и газа из России на данный момент невозможно, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте."Я не буду призывать прекратить наши поставки нефти и газа из России сегодня. Это невозможно, потому что мы нуждаемся в этих поставках. Это неудобная правда, однако мы можем сделать больше, чтобы продвинуть нашу зеленую повестку", - сказал Рютте в среду перед переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
https://ria.ru/20220309/sholts-1777318580.html
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в мире, россия, сша, европа
17:13 09.03.2022
 
Премьер Нидерландов заявил о зависимости от российского газа

Премьер Нидерландов Рютте заявил о зависимости от российского газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Отказаться от поставок нефти и газа из России на данный момент невозможно, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
"Я не буду призывать прекратить наши поставки нефти и газа из России сегодня. Это невозможно, потому что мы нуждаемся в этих поставках. Это неудобная правда, однако мы можем сделать больше, чтобы продвинуть нашу зеленую повестку", - сказал Рютте в среду перед переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 16:44
Шольц рассказал, почему трудно отказаться от российского газа
США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
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