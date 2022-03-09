https://ria.ru/20220309/ryutte-1777327736.html

Премьер Нидерландов заявил о зависимости от российского газа

Премьер Нидерландов заявил о зависимости от российского газа - РИА Новости, 09.03.2022

Премьер Нидерландов заявил о зависимости от российского газа

Отказаться от поставок нефти и газа из России на данный момент невозможно, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:13

2022-03-09T17:13

2022-03-09T17:13

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ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Отказаться от поставок нефти и газа из России на данный момент невозможно, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте."Я не буду призывать прекратить наши поставки нефти и газа из России сегодня. Это невозможно, потому что мы нуждаемся в этих поставках. Это неудобная правда, однако мы можем сделать больше, чтобы продвинуть нашу зеленую повестку", - сказал Рютте в среду перед переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.

https://ria.ru/20220309/sholts-1777318580.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, сша, европа