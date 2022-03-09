https://ria.ru/20220309/rolex-1777200918.html

Rolex прекращает экспорт товаров в Россию, сообщили СМИ

Rolex прекращает экспорт товаров в Россию, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2022

Rolex прекращает экспорт товаров в Россию, сообщили СМИ

Фирма Rolex, выпускающая часы и аксессуары, прекращает экспорт товаров в Россию, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T00:31

2022-03-09T00:31

2022-03-09T02:29

владимир путин

сша

россия

евросоюз

сбербанк россии

в мире

санкции в отношении россии

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ЖЕНЕВА, 9 мар — РИА Новости. Фирма Rolex, выпускающая часы и аксессуары, прекращает экспорт товаров в Россию, передает агентство Блумберг.По словам представителя компании, на которого ссылается Блумберг, часы Rolex, которые сейчас продаются в РФ только независимыми местными ритейлерами, были доставлены в страну до начала спецоперации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220308/coca-cola-1777198843.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир путин, сша, россия, евросоюз, сбербанк россии, в мире, санкции в отношении россии