https://ria.ru/20220309/restoran-1777286557.html

YUM! Brands приостанавливает работу 70 ресторанов KFC в России

YUM! Brands приостанавливает работу 70 ресторанов KFC в России - РИА Новости, 09.03.2022

YUM! Brands приостанавливает работу 70 ресторанов KFC в России

Yum! Brands приостанавливает деятельность в России 70 ресторанов, принадлежащих KFC, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:24

2022-03-09T14:24

2022-03-09T15:19

kfc

экономика

россия

красный крест

юнисеф

украина

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Yum! Brands приостанавливает деятельность в России 70 ресторанов, принадлежащих KFC, говорится в сообщении компании. При этом заявление не касается ресторанов, работающих по франшизе."Yum! Brands приостанавливают деятельность ресторанов, принадлежащих компании KFC, в России и завершают работу над соглашением о приостановке всех операций ресторанов Pizza Hut в России в партнерстве со своим главным франчайзи. Это действие основано на нашем решении приостановить все инвестиции и развитие ресторанов в России и перенаправить всю прибыль от операций в России на гуманитарные цели", — говорится в пресс-релизе.Во всей сети KFC в России более 1,1 тысячи ресторанов, при этом собственных — 70.В компании отметили, что гуманитарные цели включают пожертвование в размере 1 миллиона долларов в Красный Крест. Также Yum! Disaster Relief Fund поддержит украинских сотрудников франчайзинга, направит пожертвования благотворительным организациям, оказывающим помощь в Украине: ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программе и Международному комитету спасения."Кроме того, наши франчайзи в близлежащих регионах обеспечивают продовольствием беженцев. Как всегда, мы по-прежнему сосредоточены на безопасности наших людей в регионе и будем продолжать поддерживать наши команды в Украине", — уточнили в компании.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220309/mcdonalds-1777253989.html

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777290438.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

kfc, экономика, россия, красный крест, юнисеф, украина