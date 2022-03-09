https://ria.ru/20220309/restoran-1777258146.html

Омбудсмен считает, что Burger King и KFC, скорее всего, останутся в России

Омбудсмен считает, что Burger King и KFC, скорее всего, останутся в России - РИА Новости, 09.03.2022

Омбудсмен считает, что Burger King и KFC, скорее всего, останутся в России

Сети быстрого питания Burger King и KFC, скорее всего, останутся на российском рынке, в связи с тем, что в России они работают по франшизе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:22

2022-03-09T12:22

2022-03-09T12:22

россия

mcdonald's corporation

kfc

экономика

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сети быстрого питания Burger King и KFC, скорее всего, останутся на российском рынке, в связи с тем, что в России они работают по франшизе, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания и владелец брендов KFC и Pizza Hut, заявила накануне, что приостанавливает свои инвестиции и развитие в России."KFC никуда не уйдет, даже если очень захочет. Большая часть KFC - франшиза. Ни в одном франшизном договоре не предусмотрено закрытие после команды сверху. При всем желании KFC закрыться в России это будет невозможно, потому что франчайзи они закрыть в принципе не смогут", - пояснил Миронов.Говоря же о будущем еще одной сети быстрого питания, популярной в России, - Burger King, омбудсмен сказал, что она так же как и KFC вряд ли покинет российский рынок."Burger King пока ничего не объявлял, и я очень сомневаюсь, что он тоже уйдет. У нашего российского Burger King российские корни, это не McDonald's, у которого они западные. Он куплен россиянами, поэтому возможна ситуация, как и с KFC. Если будет принято решение о закрытии Burger King, то скорее всего это вызовет сопротивление операторов", - заключил он.

https://ria.ru/20220309/mcdonalds-1777253989.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, mcdonald's corporation, kfc, экономика, в мире