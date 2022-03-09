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https://ria.ru/20220309/restoran-1777258146.html
Омбудсмен считает, что Burger King и KFC, скорее всего, останутся в России
Омбудсмен считает, что Burger King и KFC, скорее всего, останутся в России - РИА Новости, 09.03.2022
Омбудсмен считает, что Burger King и KFC, скорее всего, останутся в России
Сети быстрого питания Burger King и KFC, скорее всего, останутся на российском рынке, в связи с тем, что в России они работают по франшизе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:22
2022-03-09T12:22
россия
mcdonald's corporation
kfc
экономика
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сети быстрого питания Burger King и KFC, скорее всего, останутся на российском рынке, в связи с тем, что в России они работают по франшизе, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания и владелец брендов KFC и Pizza Hut, заявила накануне, что приостанавливает свои инвестиции и развитие в России."KFC никуда не уйдет, даже если очень захочет. Большая часть KFC - франшиза. Ни в одном франшизном договоре не предусмотрено закрытие после команды сверху. При всем желании KFC закрыться в России это будет невозможно, потому что франчайзи они закрыть в принципе не смогут", - пояснил Миронов.Говоря же о будущем еще одной сети быстрого питания, популярной в России, - Burger King, омбудсмен сказал, что она так же как и KFC вряд ли покинет российский рынок."Burger King пока ничего не объявлял, и я очень сомневаюсь, что он тоже уйдет. У нашего российского Burger King российские корни, это не McDonald's, у которого они западные. Он куплен россиянами, поэтому возможна ситуация, как и с KFC. Если будет принято решение о закрытии Burger King, то скорее всего это вызовет сопротивление операторов", - заключил он.
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россия, mcdonald's corporation, kfc, экономика, в мире
12:22 09.03.2022
 
Омбудсмен считает, что Burger King и KFC, скорее всего, останутся в России

Омбудсмен в ресторанном бизнесе: Burger King и KFC, скорее всего, останутся в России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип "Burger King"
Логотип Burger King - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип "Burger King"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сети быстрого питания Burger King и KFC, скорее всего, останутся на российском рынке, в связи с тем, что в России они работают по франшизе, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания и владелец брендов KFC и Pizza Hut, заявила накануне, что приостанавливает свои инвестиции и развитие в России.
Вывеска на ресторане Макдоналдс на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
12:00
McDonald's заплатит большие штрафы за закрытие ресторанов, заявил эксперт
"KFC никуда не уйдет, даже если очень захочет. Большая часть KFC - франшиза. Ни в одном франшизном договоре не предусмотрено закрытие после команды сверху. При всем желании KFC закрыться в России это будет невозможно, потому что франчайзи они закрыть в принципе не смогут", - пояснил Миронов.
Говоря же о будущем еще одной сети быстрого питания, популярной в России, - Burger King, омбудсмен сказал, что она так же как и KFC вряд ли покинет российский рынок.
"Burger King пока ничего не объявлял, и я очень сомневаюсь, что он тоже уйдет. У нашего российского Burger King российские корни, это не McDonald's, у которого они западные. Он куплен россиянами, поэтому возможна ситуация, как и с KFC. Если будет принято решение о закрытии Burger King, то скорее всего это вызовет сопротивление операторов", - заключил он.
 
РоссияMcDonald's CorporationKFCЭкономикаВ мире
 
 
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