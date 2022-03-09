https://ria.ru/20220309/rebenok-1777256589.html

Омбудсмен рассказала о состоянии младенца, найденного на улице в Москве

Омбудсмен рассказала о состоянии младенца, найденного на улице в Москве - РИА Новости, 09.03.2022

Омбудсмен рассказала о состоянии младенца, найденного на улице в Москве

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию с найденным на юго-востоке столицы младенцем,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:15

2022-03-09T12:15

2022-03-09T12:15

происшествия

москва

россия

ольга ярославская

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию с найденным на юго-востоке столицы младенцем, он в больнице, его состояние стабильное.Ранее пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что подросток обнаружил на улице сумку с новорожденным на юго-востоке Москвы. В прокуратуре уточнили, что мальчик живой, родился в медицинском учреждении, на нем имеется больничная бирка о рождении 6 марта. Сообщалось, что его положили в детскую больницу."Сегодня утром на улице Перерва, рядом с жилым домом, прохожими был обнаружен новорожденный ребенок. Незамедлительно были вызваны бригада скорой помощи и правоохранительные органы. Ребенок доставлен в больницу, где проходит медицинское обследование и находится под наблюдением врачей. Его состояние стабильное.Она добавила, что следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)."Держим на контроле эту ситуацию, совместно с правоохранительными органами", - добавила Ярославская.Как в свою очередь сообщили агентству в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы, сотрудники соцзащиты со своей стороны также незамедлительно подключились к ситуации."Малыш сейчас находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. После выписки из больницы сотрудники соцзащиты окажут малышу необходимую помощь", - рассказали в пресс-службе департамента.

https://ria.ru/20220309/rebenok-1777228038.html

https://ria.ru/20220112/novosibirsk-1767493416.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, москва, россия, ольга ярославская