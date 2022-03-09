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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/razvedka-1777326318.html
Самолеты НАТО из Польши ведут разведку для Украины, заявило Минобороны
Самолеты НАТО из Польши ведут разведку для Украины, заявило Минобороны - РИА Новости, 09.03.2022
Самолеты НАТО из Польши ведут разведку для Украины, заявило Минобороны
Разведывательные самолеты НАТО ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Польши и поставляют информацию руководству украинских войск, заявил в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:09
2022-03-09T17:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
польша
винница
нато
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Разведывательные самолеты НАТО ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Польши и поставляют информацию руководству украинских войск, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Отсутствие информации о воздушной обстановке руководство украинских вооруженных сил пытается восполнить за счет получения данных на командном пункте воздушных сил в Виннице от самолетов Е-3А системы "АВАКС-НАТО", - сказал Конашенков.По его словам, данные самолеты ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Польши.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Конашенков о результатах поражения авиации ВСУ
На Украине практически не осталось подготовленных военных летчиков первого и второго класса, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "Подготовленных украинских летчиков первого и второго класса практически не осталось", - сказал Конашенков. "На сегодня фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации воздушных сил Украины", - добавил он.
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в мире, польша, винница, нато, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
17:09 09.03.2022 (обновлено: 17:33 09.03.2022)
 
Самолеты НАТО из Польши ведут разведку для Украины, заявило Минобороны

Представитель МО Конашенков: самолеты НАТО из Польши ведут разведку для украинских военных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Разведывательные самолеты НАТО ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Польши и поставляют информацию руководству украинских войск, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Отсутствие информации о воздушной обстановке руководство украинских вооруженных сил пытается восполнить за счет получения данных на командном пункте воздушных сил в Виннице от самолетов Е-3А системы "АВАКС-НАТО", - сказал Конашенков.
По его словам, данные самолеты ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Польши.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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22 февраля, 19:08Инфографика
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПольшаВинницаНАТОУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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