https://ria.ru/20220309/razvedka-1777326318.html

Самолеты НАТО из Польши ведут разведку для Украины, заявило Минобороны

Самолеты НАТО из Польши ведут разведку для Украины, заявило Минобороны - РИА Новости, 09.03.2022

Самолеты НАТО из Польши ведут разведку для Украины, заявило Минобороны

Разведывательные самолеты НАТО ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Польши и поставляют информацию руководству украинских войск, заявил в... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:09

2022-03-09T17:09

2022-03-09T17:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

польша

винница

нато

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Разведывательные самолеты НАТО ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Польши и поставляют информацию руководству украинских войск, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Отсутствие информации о воздушной обстановке руководство украинских вооруженных сил пытается восполнить за счет получения данных на командном пункте воздушных сил в Виннице от самолетов Е-3А системы "АВАКС-НАТО", - сказал Конашенков.По его словам, данные самолеты ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве Польши.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

польша

винница

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о результатах поражения авиации ВСУ На Украине практически не осталось подготовленных военных летчиков первого и второго класса, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "Подготовленных украинских летчиков первого и второго класса практически не осталось", - сказал Конашенков. "На сегодня фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации воздушных сил Украины", - добавил он. 2022-03-09T17:09 true PT3M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, польша, винница, нато, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков