https://ria.ru/20220309/razvedchik-1777293878.html

Украинский разведчик рассказал, как его бросили раненым в канаве

Украинский разведчик рассказал, как его бросили раненым в канаве - РИА Новости, 09.03.2022

Украинский разведчик рассказал, как его бросили раненым в канаве

Военнослужащий 81-й украинской аэромобильной бригады Иван Чеховский попал в плен к российским военным после того, как свои бросили его раненым во время... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:57

2022-03-09T14:57

2022-03-09T16:24

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ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Военнослужащий 81-й украинской аэромобильной бригады Иван Чеховский попал в плен к российским военным после того, как свои бросили его раненым во время выполнения задания в одной из деревень Харьковской области, об этом журналистам рассказал сам Чеховский.По его словам, он пошёл служить добровольно в 19 лет, его призвали из Михайловского района Запорожской области. "Подумал, что надо отслужить, пошёл сразу в десантно-штурмовые войска", - признаётся он. "Нас обучали британцы, (курсы – ред.) по выживанию", - рассказал разведчик.Чеховский также сообщил что в ходе боевых действий он и ещё трое его товарищей получили задание провести разведку в одной из деревень Харьковской области, узнать, есть ли там российские войска и сколько. Однако в деревне разведчики наткнулись на российский патруль, завязалась перестрелка, в Чеховского случайно попал кто-то из своих."Меня ранили в ногу, я там остался, где подстрелили, в кювете, получается", - рассказал Чеховский.Разведчик ждал около трёх часов, но за ним так никто и не пришёл. Тогда, по его словам, он заполз в один из домов, попросил у местных жителей воды. "Дозвонился своим… По телефону мне командир сказал, что меня заберут, эвакуируют, как только приутихнет", - рассказал он. Однако, по словам Чеховского, российские военные появились раньше, Чеховского забрали, оказали ему медицинскую помощь. На вопрос, является ли для него открытием, что он исполнял преступные приказы, молодой человек ответил: "Нет, не открытие".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимостьРоссия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/donbass-1777168733.html

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"Никто не пришел за мной". Украинского разведчика бросили раненым в кювете Военнослужащий 81-й украинской аэромобильной бригады Иван Чеховский попал в плен к российским военным после того, как свои бросили его раненым во время выполнения задания в одной из деревень Харьковской области, об этом журналистам рассказал сам Чеховский. 2022-03-09T14:57 true PT2M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, харьковская область, россия, запорожская область, вооруженные силы рф, в мире, украина, вооруженные силы украины