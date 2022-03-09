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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/razvedchik-1777293878.html
Украинский разведчик рассказал, как его бросили раненым в канаве
Украинский разведчик рассказал, как его бросили раненым в канаве - РИА Новости, 09.03.2022
Украинский разведчик рассказал, как его бросили раненым в канаве
Военнослужащий 81-й украинской аэромобильной бригады Иван Чеховский попал в плен к российским военным после того, как свои бросили его раненым во время... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:57
2022-03-09T16:24
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
харьковская область
россия
запорожская область
вооруженные силы рф
в мире
украина
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ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Военнослужащий 81-й украинской аэромобильной бригады Иван Чеховский попал в плен к российским военным после того, как свои бросили его раненым во время выполнения задания в одной из деревень Харьковской области, об этом журналистам рассказал сам Чеховский.По его словам, он пошёл служить добровольно в 19 лет, его призвали из Михайловского района Запорожской области. "Подумал, что надо отслужить, пошёл сразу в десантно-штурмовые войска", - признаётся он. "Нас обучали британцы, (курсы – ред.) по выживанию", - рассказал разведчик.Чеховский также сообщил что в ходе боевых действий он и ещё трое его товарищей получили задание провести разведку в одной из деревень Харьковской области, узнать, есть ли там российские войска и сколько. Однако в деревне разведчики наткнулись на российский патруль, завязалась перестрелка, в Чеховского случайно попал кто-то из своих."Меня ранили в ногу, я там остался, где подстрелили, в кювете, получается", - рассказал Чеховский.Разведчик ждал около трёх часов, но за ним так никто и не пришёл. Тогда, по его словам, он заполз в один из домов, попросил у местных жителей воды. "Дозвонился своим… По телефону мне командир сказал, что меня заберут, эвакуируют, как только приутихнет", - рассказал он. Однако, по словам Чеховского, российские военные появились раньше, Чеховского забрали, оказали ему медицинскую помощь. На вопрос, является ли для него открытием, что он исполнял преступные приказы, молодой человек ответил: "Нет, не открытие".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимостьРоссия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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"Никто не пришел за мной". Украинского разведчика бросили раненым в кювете
Военнослужащий 81-й украинской аэромобильной бригады Иван Чеховский попал в плен к российским военным после того, как свои бросили его раненым во время выполнения задания в одной из деревень Харьковской области, об этом журналистам рассказал сам Чеховский.
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владимир путин, харьковская область, россия, запорожская область, вооруженные силы рф, в мире, украина, вооруженные силы украины
14:57 09.03.2022 (обновлено: 16:24 09.03.2022)
 
Украинский разведчик рассказал, как его бросили раненым в канаве

Украинский разведчик Чеховский рассказал, как его свои бросили раненым в канаве

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Военнослужащий 81-й украинской аэромобильной бригады Иван Чеховский попал в плен к российским военным после того, как свои бросили его раненым во время выполнения задания в одной из деревень Харьковской области, об этом журналистам рассказал сам Чеховский.
По его словам, он пошёл служить добровольно в 19 лет, его призвали из Михайловского района Запорожской области. "Подумал, что надо отслужить, пошёл сразу в десантно-штурмовые войска", - признаётся он. "Нас обучали британцы, (курсы – ред.) по выживанию", - рассказал разведчик.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Чеховский также сообщил что в ходе боевых действий он и ещё трое его товарищей получили задание провести разведку в одной из деревень Харьковской области, узнать, есть ли там российские войска и сколько. Однако в деревне разведчики наткнулись на российский патруль, завязалась перестрелка, в Чеховского случайно попал кто-то из своих.
"Меня ранили в ногу, я там остался, где подстрелили, в кювете, получается", - рассказал Чеховский.
Разведчик ждал около трёх часов, но за ним так никто и не пришёл. Тогда, по его словам, он заполз в один из домов, попросил у местных жителей воды. "Дозвонился своим… По телефону мне командир сказал, что меня заберут, эвакуируют, как только приутихнет", - рассказал он. Однако, по словам Чеховского, российские военные появились раньше, Чеховского забрали, оказали ему медицинскую помощь. На вопрос, является ли для него открытием, что он исполнял преступные приказы, молодой человек ответил: "Нет, не открытие".
Разбитая техника ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 17:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пленные украинские военные рассказали, как ставили "Грады" у жилых домов
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Дома без стен: последствия обстрелов в Донбассе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

Местная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
1 из 13

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

Мужчина расчищает территорию возле своего дома, разрушенную в результате обстрелов в поселке Финский в Горловке
2 из 13

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

Осколок снаряда возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
3 из 13

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В городе разрушены жилые дома.

Мужчина демонстрирует осколок возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
4 из 13

В городе разрушены жилые дома.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряд попал в школу.

Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела
5 из 13

Снаряд попал в школу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

Дом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
6 из 13

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Повреждены линии электропередачи.

Ремонт линии электропередачи, поврежденной в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке
7 из 13

Повреждены линии электропередачи.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разрушены водопровод и газопровод.

Поврежденный обстрелами магистральный водопровод в Горловке
8 из 13

Разрушены водопровод и газопровод.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанк

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
9 из 13

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

Поврежденный цех ООО Ремтехсервис в Горловке
10 из 13

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

Журналисты на заводе по ремонту горно шахтного оборудования ЗАО НПП Спецуглемаш, пострадавшему в результате обстрела в Горловке
11 из 13

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанк

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 Град по жилому сектору
12 из 13

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

Тело женщины, погибшей в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке
13 из 13

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 13

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 13

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 13

В городе разрушены жилые дома.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 13

Снаряд попал в школу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 13

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
7 из 13

Повреждены линии электропередачи.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 13

Разрушены водопровод и газопровод.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
10 из 13

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
11 из 13

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
13 из 13

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинХарьковская областьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы РФВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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