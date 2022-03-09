https://ria.ru/20220309/putin-1777219596.html

Латинская Америка признала могущество Путина

Президент Бразилии назвал Путина одним из самых могущественных людей в мире - РИА Новости, 09.03.2022

Латинская Америка признала могущество Путина

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал российского коллегу Владимира Путина одним из самых могущественных людей в мире, сообщает Estado de Minas. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T08:37

2022-03-09T08:37

2022-03-09T08:37

в мире

бразилия

жаир болсонару

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал российского коллегу Владимира Путина одним из самых могущественных людей в мире, сообщает Estado de Minas.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220228/braziliya-1775465919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, бразилия, жаир болсонару, владимир путин, россия