Латинская Америка признала могущество Путина

Президент Бразилии назвал Путина одним из самых могущественных людей в мире
Президент Бразилии Болсонару назвал Путина одним из самых могущественных людей в мире
© AP Photo / Pavel GolovkinПрезидент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Бразилии Жаиром Болсонару
© AP Photo / Pavel Golovkin
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Бразилии Жаиром Болсонару
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал российского коллегу Владимира Путина одним из самых могущественных людей в мире, сообщает Estado de Minas.
"Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире. Сейчас он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали почти три часа", — рассказал бразильский лидер.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.