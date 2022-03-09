https://ria.ru/20220309/pushilin-1777336145.html

Пушилин заявил о блокировании Мариуполя

Пушилин заявил о блокировании Мариуполя - РИА Новости, 09.03.2022

Пушилин заявил о блокировании Мариуполя

Мариуполь блокирован, ведётся освобождение кварталов города, силы ДНР действуют аккуратно и точечно, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:43

2022-03-09T17:43

2022-03-09T17:55

в мире

мариуполь

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

россия

денис пушилин

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мариуполь блокирован, ведётся освобождение кварталов города, силы ДНР действуют аккуратно и точечно, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Что касается горящих точек, которые в рамках наступательной операции находятся в такой непростой ситуации, то, что касается Мариуполя - город блокирован, продолжается освобождение, начиная с пригородов и заканчивая кварталами внутри Мариуполя. Кольцо сужается", - сказал Пушилин в эфире Первого канала."Однако быстрая и молниеносная, скажем так, операция сулила бы большое количество жертв среди гражданского населения. Поэтому наши подразделения действуют аккуратно, точечно уничтожая места скопления националистических батальонов. Продвигаемся", - отметил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777283697.html

https://ria.ru/20220308/oon-1777181291.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, россия, денис пушилин