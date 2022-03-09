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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/pushilin-1777336145.html
Пушилин заявил о блокировании Мариуполя
Пушилин заявил о блокировании Мариуполя - РИА Новости, 09.03.2022
Пушилин заявил о блокировании Мариуполя
Мариуполь блокирован, ведётся освобождение кварталов города, силы ДНР действуют аккуратно и точечно, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:43
2022-03-09T17:55
в мире
мариуполь
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
россия
денис пушилин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мариуполь блокирован, ведётся освобождение кварталов города, силы ДНР действуют аккуратно и точечно, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Что касается горящих точек, которые в рамках наступательной операции находятся в такой непростой ситуации, то, что касается Мариуполя - город блокирован, продолжается освобождение, начиная с пригородов и заканчивая кварталами внутри Мариуполя. Кольцо сужается", - сказал Пушилин в эфире Первого канала."Однако быстрая и молниеносная, скажем так, операция сулила бы большое количество жертв среди гражданского населения. Поэтому наши подразделения действуют аккуратно, точечно уничтожая места скопления националистических батальонов. Продвигаемся", - отметил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777283697.html
https://ria.ru/20220308/oon-1777181291.html
мариуполь
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, россия, денис пушилин
17:43 09.03.2022 (обновлено: 17:55 09.03.2022)
 
Пушилин заявил о блокировании Мариуполя

Глава ДНР Пушилин заявил о блокировании Мариуполя

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мариуполь блокирован, ведётся освобождение кварталов города, силы ДНР действуют аккуратно и точечно, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Что касается горящих точек, которые в рамках наступательной операции находятся в такой непростой ситуации, то, что касается Мариуполя - город блокирован, продолжается освобождение, начиная с пригородов и заканчивая кварталами внутри Мариуполя. Кольцо сужается", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
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"Однако быстрая и молниеносная, скажем так, операция сулила бы большое количество жертв среди гражданского населения. Поэтому наши подразделения действуют аккуратно, точечно уничтожая места скопления националистических батальонов. Продвигаемся", - отметил он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияДенис Пушилин
 
 
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