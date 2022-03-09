https://ria.ru/20220309/psaki-1777376495.html

Псаки: отправка самолетов на Украину с базы США не в интересах Вашингтона

Псаки: отправка самолетов на Украину с базы США не в интересах Вашингтона - РИА Новости, 09.03.2022

Псаки: отправка самолетов на Украину с базы США не в интересах Вашингтона

Отправка самолетов на Украину с базы США не в интересах Вашингтона и НАТО, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T22:54

2022-03-09T22:54

2022-03-09T22:54

обострение ситуации в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Отправка самолетов на Украину с базы США не в интересах Вашингтона и НАТО, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Я думаю, это ясно, не нужно быть военным экспертом, чтобы объяснить, почему вылет самолета с базы США в оспариваемую часть страны, где идет война, не в наших интересах, не в интересах НАТО", - сказала Псаки на брифинге.Она отметила, что для переправки самолетов из Польши на Украину землей их пришлось бы разбирать и собирать снова, для чего нужны специалисты с соответствующей квалификацией.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Штатах не поняли, почему Польша хочет отправить МиГ-29 Украине путем передачи их в распоряжение США. Ранее Пентагон сообщил, что путь передачи самолетов Украине, предложенный Польшей, чей МИД ранее заявил, что республика готова передать свои истребители МиГ-29 в распоряжение правительства США на авиабазу "Рамштайн", "поднимает серьезные обеспокоенности для всего альянса" в контексте использования совместной базы США и НАТО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/blinken-1777362253.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нато, россия, сша, украина, дженнифер псаки