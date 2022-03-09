https://ria.ru/20220309/pretenzii-1777213805.html

Посольство в США потребовало прекратить гонения на россиян

Посольство в США потребовало прекратить гонения на россиян - РИА Новости, 09.03.2022

Посольство в США потребовало прекратить гонения на россиян

Посольство назвало выдвинутые в США против председателя Координационного совета российских соотечественников Елены Брэнсон претензии частью кампании против... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T06:47

2022-03-09T06:47

2022-03-09T09:15

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Посольство назвало выдвинутые в США против председателя Координационного совета российских соотечественников Елены Брэнсон претензии частью кампании против России.Ранее Минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.Дипмиссия заявила, что рассматривает преследование Брэнсон как враждебную акцию. "Тем самым США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с Родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия", — подчеркивает посольство.Отмечается, что официальные лица из США продолжают игнорировать призывы Москвы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке к Конституции страны. "Требуем прекращения гонений на соотечественников", — подчеркивает посольство.Работа КСОРС в США направлена на поддержку российских соотечественников, сохранение и популяризацию русского языка и культурно-исторического наследия.В ноябре 2021 года КСОРС сообщил о приостановке своей деятельности в США на фоне расследования американских спецслужб о нарушениях закона об иностранных агентах. Комментируя это решение, Брэнсон рассказала РИА Новости, что как минимум несколько сотен представителей русскоязычной общины в США были допрошены ФБР.В настоящий момент Брэнсон находится в России.По версии обвинения в США, Брэнсон по меньшей мере с 2011 года продвигала интересы России, организовывала встречи для российских чиновников с американскими политиками и представителями бизнеса, при этом не уведомляя американские власти и не регистрируясь в качестве иноагента.Помимо этого, ей предъявлены обвинения в причастности к мошенническим схемам получения американских виз для российских официальных лиц.Как отмечается в заявлении Минюста, во время допроса ФБР в 2020 году Брэнсон предоставила ложные показания, заявив, что никогда не получала просьб от российских чиновников координировать встречи с американскими политиками и бизнесменами.

https://ria.ru/20220309/patogeny-1777215481.html

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, россия, елена брэнсон, москва, фбр