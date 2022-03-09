https://ria.ru/20220309/potok-1777201995.html

Нуланд утверждает, что "Северный поток — 2" "мертв и не возродится"

Нуланд утверждает, что "Северный поток — 2" "мертв и не возродится" - РИА Новости, 09.03.2022

Нуланд утверждает, что "Северный поток — 2" "мертв и не возродится"

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что российский экспортный газопровод "Северный поток — 2" мертв без шансов на возрождение. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T00:50

2022-03-09T00:50

2022-03-09T00:50

экономика

владимир путин

украина

россия

балтийское море

nord stream 2 ag

газпром

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что российский экспортный газопровод "Северный поток — 2" мертв без шансов на возрождение.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. В частности, Германия остановила сертификацию трубопровода " Северный поток — 2"."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.

https://ria.ru/20220307/spg-1777092664.html

украина

россия

балтийское море

сша

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Никита Брыкин

экономика, владимир путин, украина, россия, балтийское море, nord stream 2 ag, газпром, северный поток — 2, сша, виктория нуланд