Нуланд утверждает, что "Северный поток — 2" "мертв и не возродится"
Нуланд: российский газопровод "Северный поток — 2" мертв без шансов на возрождение
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что российский экспортный газопровод "Северный поток — 2" мертв без шансов на возрождение.
"Я думаю, что "Северный поток — 2" сейчас мертв... Это груда металла на дне моря. Я не думаю, что он когда-либо возродится", — сказала она на слушаниях в конгрессе.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. В частности, Германия остановила сертификацию трубопровода " Северный поток — 2".
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.