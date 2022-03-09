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Нуланд утверждает, что "Северный поток — 2" "мертв и не возродится"
Нуланд утверждает, что "Северный поток — 2" "мертв и не возродится" - РИА Новости, 09.03.2022
Нуланд утверждает, что "Северный поток — 2" "мертв и не возродится"
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что российский экспортный газопровод "Северный поток — 2" мертв без шансов на возрождение. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T00:50
2022-03-09T00:50
экономика
владимир путин
украина
россия
балтийское море
nord stream 2 ag
газпром
северный поток — 2
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что российский экспортный газопровод "Северный поток — 2" мертв без шансов на возрождение.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. В частности, Германия остановила сертификацию трубопровода " Северный поток — 2"."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.
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экономика, владимир путин, украина, россия, балтийское море, nord stream 2 ag, газпром, северный поток — 2, сша, виктория нуланд
00:50 09.03.2022
 
Нуланд утверждает, что "Северный поток — 2" "мертв и не возродится"

Нуланд: российский газопровод "Северный поток — 2" мертв без шансов на возрождение

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток — 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что российский экспортный газопровод "Северный поток — 2" мертв без шансов на возрождение.

"Я думаю, что "Северный поток — 2" сейчас мертв... Это груда металла на дне моря. Я не думаю, что он когда-либо возродится", — сказала она на слушаниях в конгрессе.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. В частности, Германия остановила сертификацию трубопровода " Северный поток — 2".
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 22:33
Новак заявил о праве России запретить прокачку по "Северному потоку — 1"
 
ЭкономикаВладимир ПутинУкраинаРоссияБалтийское мореNord Stream 2 AGГазпромСеверный поток — 2СШАВиктория Нуланд
 
 
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